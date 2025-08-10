ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Чешский нацбанк накопил рекордный объем золотых резервов

10 августа 2025
17:30
Объем золота в валютных резервах Чешского национального банка (ČNB) к концу июля 2025 года достиг рекордных 63,58 тонны. Это составляет 4,19% от общего объема резервов. Для сравнения: в конце 2024 года доля золота составляла 2,94%.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в начале 1993 года, вскоре после распада Чехословакии, когда объем золотых резервов ČNB составлял 63,3 тонны. 


С начала текущего года объем золота вырос на четверть. По данным на конец июля, его стоимость составляла 6,76 миллиарда долларов (примерно 141,8 миллиарда крон). Общий объем валютных резервов банка достиг 161,26 миллиарда долларов (3,39 триллиона крон). 


Чешский нацбанк активизировал закупки золота в 2023 году и на данный момент приобретает около пяти тонн ежеквартально. По словам главы ČNB Алеша Михла, цель — увеличить золотой запас до 100 тонн к 2028 году.
