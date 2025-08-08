Чистая прибыль шести крупнейших банков Чехии выросла до 46 миллиардов крон

Шесть крупнейших банков Чехии увеличили чистую прибыль в первом полугодии на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 45,9 миллиарда крон. Этому способствовали более активная кредитная деятельность, рост процентных доходов и снижение рисковых затрат.