Чистая прибыль шести крупнейших банков Чехии выросла до 46 миллиардов крон
8 августа 2025
08:30
Шесть крупнейших банков Чехии увеличили чистую прибыль в первом полугодии на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 45,9 миллиарда крон. Этому способствовали более активная кредитная деятельность, рост процентных доходов и снижение рисковых затрат.
В первом полугодии 2025 года чистая прибыль шести крупнейших отечественных банков выросла на 16%, до 45,9 миллиарда крон. Годом ранее этот показатель составлял 39,5 миллиарда крон. Об этом свидетельствуют результаты банков, которые имеются в распоряжении ČTK. По мнению аналитиков, рост прибыли обусловлен в первую очередь кредитной деятельностью и, как следствие, более высокими чистыми процентными доходами.
«Банкам помогает оживление спроса на кредиты, что способствует росту чистых процентных доходов. По мере того как чехи больше инвестируют, растут и доходы от комиссий и сборов», — сказал ČTK аналитик Cyrrus Томаш Пфайлер. По его мнению, кредитные портфели чешских финансовых учреждений находятся в хорошем состоянии, поэтому банки сократили расходы на риски. Некоторые финансовые учреждения ослабили резервы по потенциально проблемным кредитам, что помогло им увеличить прибыль, добавил он.
Рынок кредитов для розничных клиентов во втором квартале ускорил темпы роста как по сравнению с предыдущим кварталом, так и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в частности благодаря высокому спросу на ипотечные кредиты, считает аналитик XTB Томаш Цверна. Он отметил, что рынок корпоративных кредитов испытывает неопределенность на макроэкономическом уровне.
Шесть крупнейших банков будут платить налог на непредвиденные чрезвычайные доходы и с прибыли за этот год. Налоговая декларация за прошлый год будет подана только в этом году. Так называемый «налог на непредвиденную прибыль» был одобрен правительством в виде 60-процентной надбавки к налогу на чрезмерную прибыль. Она соответствует разнице между налоговой базой и средними затратами налоговой базы за последние четыре года, увеличенными на 20%.
Несмотря на рост прибыли в первом полугодии, по словам Цверны, банки не должны решать вопрос о влиянии налога на непредвиденные доходы на их финансовые результаты. В последний год действия этой меры ясно, что банки не почувствуют никакого ощутимого влияния, которое могло бы дестабилизировать их прибыльность, отметил он.
В первом полугодии этого года чистая прибыль České spořitelny выросла на 3,3% до 12,8 миллиарда крон, ČSOB — на 1% до 9,6 миллиарда крон, Komerční banka — на 37,5% до 8,9 миллиарда крон. Чистая прибыль Raiffeisenbank в Чехии выросла на 87% до 5,69 миллиарда крон. Чистая прибыль Moneta Money Bank выросла на 14,4% до 3,1 миллиарда крон. Чешский и словацкий UniCredit Bank показали чистую прибыль в пересчете примерно 5,8 миллиарда крон, что составляет рост на 5,5% по сравнению с предыдущим годом.
В первом полугодии этого года чистая прибыль České spořitelny выросла на 3,3% до 12,8 миллиарда крон, ČSOB — на 1% до 9,6 миллиарда крон, Komerční banka — на 37,5% до 8,9 миллиарда крон. Чистая прибыль Raiffeisenbank в Чехии выросла на 87% до 5,69 миллиарда крон. Чистая прибыль Moneta Money Bank выросла на 14,4% до 3,1 миллиарда крон. Чешский и словацкий UniCredit Bank показали чистую прибыль в пересчете примерно 5,8 миллиарда крон, что составляет рост на 5,5% по сравнению с предыдущим годом.
