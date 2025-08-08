Правление Чешского национального банка оставило базовую процентную ставку на уровне 3,5%

Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) оставил базовую процентную ставку без изменений на уровне 3,5%. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций ЧНБ Якуб Холас. Финансовый рынок ожидал стабильности ставки. На текущем уровне базовая процентная ставка находится с начала мая, в последний раз она была ниже в первой половине декабря 2021 года. ЧНБ был единодушен в своем решении по процентным ставкам, т.к. видит проинфляционные риски, сказал журналистам глава ЧНБ Алеш Михл.