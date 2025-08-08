Правление Чешского национального банка оставило базовую процентную ставку на уровне 3,5%
8 августа 2025
09:30
Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) оставил базовую процентную ставку без изменений на уровне 3,5%. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций ЧНБ Якуб Холас. Финансовый рынок ожидал стабильности ставки. На текущем уровне базовая процентная ставка находится с начала мая, в последний раз она была ниже в первой половине декабря 2021 года. ЧНБ был единодушен в своем решении по процентным ставкам, т.к. видит проинфляционные риски, сказал журналистам глава ЧНБ Алеш Михл.
Сегодняшнее решение банковского совета по процентной ставке соответствует ожиданиям финансового рынка, заявили аналитики.
Банковский совет также оставил без изменений ломбардную и дисконтную процентные ставки. Ломбардная ставка, по которой коммерческие банки могут брать в кредит у центрального банка деньги под залог ценных бумаг, осталась на уровне 4,5 процента. Дисконтная ставка, к которой привязаны, например, штрафы за непогашенные кредиты, осталась на уровне 2,5 процента.
В период инфляционной волны банк поддерживал базовую процентную ставку на уровне 7%, а в декабре 2023 года начал ее снижать. Последнее смягчение денежно-кредитной политики Банковский совет провел в мае, когда снизил базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до текущего уровня.
От ставок центрального банка зависят процентные ставки по банковским вкладам и кредитам. Более высокие процентные ставки приводят к удорожанию кредитов для инвестиций и операционной деятельности предприятий, а также к удорожанию кредитов на жилье для домохозяйств. В то же время, при более высоких процентных ставках растет доходность вкладов на счетах.
Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) единогласно принял решение оставить базовую процентную ставку на уровне 3,5%. По его мнению, в экономике преобладают риски роста инфляции. Об этом заявил на пресс-конференции после заседания совета губернатор ЧНБ Алеш Михл. По его мнению, ситуация в экономике требует от центрального банка продолжения жесткой денежно-кредитной политики.
Макроэкономический прогноз ЧНБ предполагает в будущем небольшое снижение процентных ставок и их повторное повышение в следующем году. Михл не сказал, будет ли банковский совет следовать этому сценарию на следующих заседаниях. По его словам, ЧНБ оставляет все варианты открытыми и будет руководствоваться новыми экономическими данными при принятии решений. Он подчеркнул, что текущее состояние экономики не позволяет на данный момент снижать ставки.
По мнению банковского совета, на рост инфляции влияют инерционность роста цен на услуги, включая расходы на жилье, и более быстрый рост цен на продукты питания. Дополнительные риски представляют собой более значительное оживление кредитной деятельности на рынке недвижимости или дополнительное увеличение расходов государственного сектора. Банковский совет также указал на проинфляционный риск, связанный с запуском европейской системы торговли выбросами ETS 2, которая с 2027 года будет распространяться на выбросы в транспорте и в сфере отопления домохозяйств.
Напротив, по мнению Михла, более сильная тенденция к укреплению кроны будет способствовать снижению инфляции.
Михл подчеркнул, что банк будет действовать с целью поддержания ценовой стабильности и готова адекватно реагировать на реализацию рисков. По его мнению, необходимо, чтобы динамика кредитования оставалась умеренной и не ускорялся рост денежной массы в экономике.
Чешский национальный банк (ЧНБ) улучшил прогноз экономического роста Чехии. ВВП в этом и следующем году вырастет на 2,6%. В майском прогнозе ожидался экономический рост в этом году на уровне 2%. Средняя инфляция в этом году, по данным ЧНБ, составит 2,6%, в мае ожидалось 2,5%.
Глава НБЧ Алеш Михл заявил, что экономика постепенно оживает. Экономический рост стимулируется потреблением домохозяйств, которое поддерживается низким уровнем безработицы и исторически быстрым ростом заработных плат. Однако повышение заработных плат также приводит к инфляции цен на услуги.
В следующем году центральный банк прогнозирует замедление инфляции до 2,3 процента, а в 2027 году — ее повторное ускорение до 2,5 процента.
