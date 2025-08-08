ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Правление Чешского национального банка оставило базовую процентную ставку на уровне 3,5%

Новости 420on
8 августа 2025
09:30
483
Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) оставил базовую процентную ставку без изменений на уровне 3,5%. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций ЧНБ Якуб Холас. Финансовый рынок ожидал стабильности ставки. На текущем уровне базовая процентная ставка находится с начала мая, в последний раз она была ниже в первой половине декабря 2021 года. ЧНБ был единодушен в своем решении по процентным ставкам, т.к. видит проинфляционные риски, сказал журналистам глава ЧНБ Алеш Михл.
Сегодняшнее решение банковского совета по процентной ставке соответствует ожиданиям финансового рынка, заявили аналитики.

Банковский совет также оставил без изменений ломбардную и дисконтную процентные ставки. Ломбардная ставка, по которой коммерческие банки могут брать в кредит у центрального банка деньги под залог ценных бумаг, осталась на уровне 4,5 процента. Дисконтная ставка, к которой привязаны, например, штрафы за непогашенные кредиты, осталась на уровне 2,5 процента.

В период инфляционной волны банк поддерживал базовую процентную ставку на уровне 7%, а в декабре 2023 года начал ее снижать. Последнее смягчение денежно-кредитной политики Банковский совет провел в мае, когда снизил базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до текущего уровня.

От ставок центрального банка зависят процентные ставки по банковским вкладам и кредитам. Более высокие процентные ставки приводят к удорожанию кредитов для инвестиций и операционной деятельности предприятий, а также к удорожанию кредитов на жилье для домохозяйств. В то же время, при более высоких процентных ставках растет доходность вкладов на счетах.

Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) единогласно принял решение оставить базовую процентную ставку на уровне 3,5%. По его мнению, в экономике преобладают риски роста инфляции. Об этом заявил на пресс-конференции после заседания совета губернатор ЧНБ Алеш Михл. По его мнению, ситуация в экономике требует от центрального банка продолжения жесткой денежно-кредитной политики.

Макроэкономический прогноз ЧНБ предполагает в будущем небольшое снижение процентных ставок и их повторное повышение в следующем году. Михл не сказал, будет ли банковский совет следовать этому сценарию на следующих заседаниях. По его словам, ЧНБ оставляет все варианты открытыми и будет руководствоваться новыми экономическими данными при принятии решений. Он подчеркнул, что текущее состояние экономики не позволяет на данный момент снижать ставки.

По мнению банковского совета, на рост инфляции влияют инерционность роста цен на услуги, включая расходы на жилье, и более быстрый рост цен на продукты питания. Дополнительные риски представляют собой более значительное оживление кредитной деятельности на рынке недвижимости или дополнительное увеличение расходов государственного сектора. Банковский совет также указал на проинфляционный риск, связанный с запуском европейской системы торговли выбросами ETS 2, которая с 2027 года будет распространяться на выбросы в транспорте и в сфере отопления домохозяйств.

Напротив, по мнению Михла, более сильная тенденция к укреплению кроны будет способствовать снижению инфляции.

Михл подчеркнул, что банк будет действовать с целью поддержания ценовой стабильности и готова адекватно реагировать на реализацию рисков. По его мнению, необходимо, чтобы динамика кредитования оставалась умеренной и не ускорялся рост денежной массы в экономике.

Чешский национальный банк (ЧНБ) улучшил прогноз экономического роста Чехии. ВВП в этом и следующем году вырастет на 2,6%. В майском прогнозе ожидался экономический рост в этом году на уровне 2%. Средняя инфляция в этом году, по данным ЧНБ, составит 2,6%, в мае ожидалось 2,5%.

Глава НБЧ Алеш Михл заявил, что экономика постепенно оживает. Экономический рост стимулируется потреблением домохозяйств, которое поддерживается низким уровнем безработицы и исторически быстрым ростом заработных плат. Однако повышение заработных плат также приводит к инфляции цен на услуги.

В следующем году центральный банк прогнозирует замедление инфляции до 2,3 процента, а в 2027 году — ее повторное ускорение до 2,5 процента.
Чехия процентные ставки
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
8 АВГУСТА 2025
359
ОБЩЕСТВО
ЛЮДИ НЕ МОГУТ ЗВОНИТЬ, НЕ РАБОТАЕТ ИНТЕРНЕТ. У МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА O2 ТРЕТИЙ СБОЙ ЗА НЕДЕЛЮ
11:00
8 АВГУСТА 2025
786
ОБЩЕСТВО
УКРАИНЦЕВ СТАЛО БОЛЬШЕ, РОССИЯН МЕНЬШЕ. В ЧЕХИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРОЖИВАЕТ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ИНОСТРАНЦЕВ
08:30
8 АВГУСТА 2025
491
ЭКОНОМИКА
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ШЕСТИ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ ЧЕХИИ ВЫРОСЛА ДО 46 МИЛЛИАРДОВ КРОН
16:30
7 АВГУСТА 2025
1425
ПОЛИТИКА
В ПРАГЕ СУД ОПРАВДАЛ АКТИВИСТОВ, НАРИСОВАВШИХ УКРАИНСКИЙ ФЛАГ ПЕРЕД РОССИЙСКИМ ДОМОМ
15:00
7 АВГУСТА 2025
2899
ОБЩЕСТВО
ВЫХОДНЫЕ ПРИНЕСУТ ТРОПИЧЕСКУЮ ЖАРУ В ЧЕХИЮ
13:30
7 АВГУСТА 2025
952
ЭКОНОМИКА
АЭРОПОРТ ПРАГИ В ЭТОМ ГОДУ УЖЕ ОБСЛУЖИЛ 7,77 МИЛЛИОНА ПАССАЖИРОВ И СТРЕМИТСЯ К РЕКОРДУ
12:00
7 АВГУСТА 2025
21175
ОБЩЕСТВО
РОССИЯНЕ ПОКУПАЮТ КАЗАХСТАНСКИЕ «ШКОДЫ». АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ С ЭТИМ ПОДЕЛАТЬ, СЧИТАЕТ ЭКСПЕРТ
11:00
7 АВГУСТА 2025
1421
ОБЩЕСТВО
ДЕМОНТАЖ ПЕШЕХОДНОГО МОСТА У ПРАЖСКОГО АЭРОПОРТА ПРИВЕДЕТ К ПЕРЕКРЫТИЮ ДВИЖЕНИЯ НА ТРАССЕ D7 В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
09:30
7 АВГУСТА 2025
3438
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ 3,9 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК ИМЕЮТ ПЕНСИОННЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ, В ЭТОМ ГОДУ ИХ ЧИСЛО СОКРАТИЛОСЬ НА 59 000
08:30
7 АВГУСТА 2025
1136
ОБЩЕСТВО
НА КРЫШЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА У ПРАГИ ЗАГОРЕЛАСЬ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА, СОТНИ ЛЮДЕЙ ЭВАКУИРОВАНЫ
21:00
6 АВГУСТА 2025
1542
ПОЛИТИКА
ИИ В ЧЕШСКОЙ ПОЛИТИКЕ: БОТ СИНТИЯ ЗАЩИЩАЕТ УКРАИНУ И КРИТИКУЕТ БАБИША, АРМИЯ ОТКРЕЩИВАЕТСЯ
19:30
6 АВГУСТА 2025
5217
ЭКОНОМИКА
ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ЧЕХИИ В ИЮЛЕ РЕЗКО ВЫРОСЛИ: ВЕЧЕРА И ВЫХОДНЫЕ — САМЫЕ ДОРОГИЕ
18:00
6 АВГУСТА 2025
1784
ЭКОНОМИКА
ЦЕНЫ НА ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ В ЧЕХИИ РАСТУТ, НО РЫНОК ЗАМЕДЛЯЕТСЯ НА ФОНЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
13:30
6 АВГУСТА 2025
1732
ЭКОНОМИКА
REGIOJET ВЫИГРАЛ ТЕНДЕР НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СКОРОСТНЫХ ПОЕЗДОВ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧЕХИИ
12:00
6 АВГУСТА 2025
3442
ОБЩЕСТВО
ПОЛЬСКАЯ ТУРИСТКА СПОТКНУЛАСЬ И УПАЛА С ЛЕСТНИЦЫ У ОТЕЛЯ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ. ОНА СКОНЧАЛАСЬ НА МЕСТЕ