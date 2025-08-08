ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Исследование: Чехи при оценке мигрантов акцентируют внимание на их экономической пользе

8 августа 2025
15:00
885
При оценке вновь прибывающих иностранцев чешские граждане в первую очередь учитывают их трудовой опыт, языковые навыки и экономический вклад. Личное общение с иностранцами способствует большей открытости к миграции, однако это не меняет требований общественности к новоприбывшим. Даже высококвалифицированные мигранты часто сталкиваются в Чехии с дискриминацией, языковыми барьерами и проблемами при признании своих дипломов. Эти выводы следуют из исследования кафедры развития и экологических исследований естественнонаучного факультета Университета Палацкого в Оломоуце, проведенного в рамках проекта Грантового агентства ЧР.
Результаты исследования, направленного на изучение отношения чешской общественности к мигрантам, основаны на репрезентативном опросе среди граждан ЧР старше 18 лет. Из ответов следует, что чехи предпочитают иностранцев, которые относительно молоды, но имеют значительный трудовой опыт, желательно более 11 лет. «Основную роль в принятии решения о продлении визы или разрешения на проживание играют экономические критерии, прежде всего занятость и владение чешским языком,» — отметила главная исследовательница проекта Люция Мацкова с упомянутого факультета.

Важным фактором, согласно авторам исследования, является происхождение. «Иностранцы из Вьетнама и Филиппин имеют значительно больше шансов на получение виз или их продление, чем, например, украинцы. На противоположном конце списка находятся мигранты из Сирии и Египта, у которых шансы значительно ниже,» — подчеркнула Мацкова.

Частью исследования также стали 73 глубинных интервью с высококвалифицированными мигрантами, проживающими в Чехии. Все они имели высшее образование, но описали свои переживания с дискриминацией, языковыми барьерами и сложностями в признании зарубежной квалификации.

Большой проблемой является то, что ученые степени, полученные за границей, не автоматически признаются в Чехии. «Зарубежные дипломы вызывают недоверие, а языковые барьеры усложняют профессиональную интеграцию, особенно в областях, таких как здравоохранение,» — отметила Мацкова. Особое внимание авторы исследования уделили иностранным ученым и аспирантам, которые часто сталкиваются с низкими заработными платами и нестабильными условиями работы, что делает Чехию скорее временной остановкой, чем целевым направлением. Некоторые из них вынуждены были подрабатывать вне своей области, работая, например, в сфере быстрого питания.
