Исследование: Чехи при оценке мигрантов акцентируют внимание на их экономической пользе

Новости и статьи 8 августа 2025 15:00 885

При оценке вновь прибывающих иностранцев чешские граждане в первую очередь учитывают их трудовой опыт, языковые навыки и экономический вклад. Личное общение с иностранцами способствует большей открытости к миграции, однако это не меняет требований общественности к новоприбывшим. Даже высококвалифицированные мигранты часто сталкиваются в Чехии с дискриминацией, языковыми барьерами и проблемами при признании своих дипломов. Эти выводы следуют из исследования кафедры развития и экологических исследований естественнонаучного факультета Университета Палацкого в Оломоуце, проведенного в рамках проекта Грантового агентства ЧР.