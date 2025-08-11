Цены на обеды в Чехии выросли вдвое за 10 лет — что дальше?





С 2014 года цена обедов в ресторанах более чем удвоилась — тогда средняя стоимость в Праге была 98 крон. За это время средняя зарплата выросла на 82%, тогда как ценники на обеды — на 130%.

Рестораторы указывают на дефицит персонала и рост зарплат (до 8% в прошлом году), при этом расходы на содержание заведений растут быстрее, чем прайсы для клиентов. Президент Ассоциации отелей и ресторанов Вацлав Старек отмечает, что удорожание нельзя задерживать бесконечно.





Самые дорогие обеды — в Южночешском крае (около 212 крон), который популярен среди туристов. В Праге средний чек — около 203 крон. В некоторых регионах цены уже достигают потолка, что замедляет рост.









За последние пять лет цены выросли более чем на 50% во всей сфере общественного питания. Ключевым фактором стало повышение НДС на разливное пиво с 10 до 21% в январе прошлого года, что увеличило стоимость пинты до 6 крон. Несмотря на это, пиво в Чехии остается одним из самых дешевых в Европе.

Эксперты прогнозируют изменение формата ресторанного бизнеса: многие заведения сокращают часы работы между обедом и ужином. Посещение ресторана станет событием, и гастрономия в Чехии постепенно будет адаптироваться к новым условиям.