ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Цены на обеды в Чехии выросли вдвое за 10 лет — что дальше?

Новости и статьи
11 августа 2025
21:00
86
В Чехии снова выросли цены на обеды в ресторанах. По данным на июнь 2025 года, средняя стоимость обеда достигла около 197 крон, при этом в шести регионах она превысила 200 крон. Причины — рост расходов на продукты, энергию и оплату труда.
С 2014 года цена обедов в ресторанах более чем удвоилась — тогда средняя стоимость в Праге была 98 крон. За это время средняя зарплата выросла на 82%, тогда как ценники на обеды — на 130%. 

Рестораторы указывают на дефицит персонала и рост зарплат (до 8% в прошлом году), при этом расходы на содержание заведений растут быстрее, чем прайсы для клиентов. Президент Ассоциации отелей и ресторанов Вацлав Старек отмечает, что удорожание нельзя задерживать бесконечно. 

Самые дорогие обеды — в Южночешском крае (около 212 крон), который популярен среди туристов. В Праге средний чек — около 203 крон. В некоторых регионах цены уже достигают потолка, что замедляет рост. 

За последние пять лет цены выросли более чем на 50% во всей сфере общественного питания. Ключевым фактором стало повышение НДС на разливное пиво с 10 до 21% в январе прошлого года, что увеличило стоимость пинты до 6 крон. Несмотря на это, пиво в Чехии остается одним из самых дешевых в Европе. 

Эксперты прогнозируют изменение формата ресторанного бизнеса: многие заведения сокращают часы работы между обедом и ужином. Посещение ресторана станет событием, и гастрономия в Чехии постепенно будет адаптироваться к новым условиям.
рестораны еда Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
11 АВГУСТА 2025
490
ПОЛИТИКА
СМОЖЕТ ЛИ ОППОЗИЦИЯ ПРОВЕСТИ ВЫХОД ЧЕХИИ ИЗ ЕС? МНЕНИЕ ПОЛИТОЛОГОВ
18:00
11 АВГУСТА 2025
751
ПОЛИТИКА
«ЕВРОИМБЕЦИЛЫ»: РЕЗКАЯ РЕАКЦИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОЗИЦИЮ ЕС ПО УКРАИНЕ
16:30
11 АВГУСТА 2025
572
ОБЩЕСТВО
ДО +36 ГРАДУСОВ. В ЧЕХИИ ОЖИДАЕТСЯ ОЧЕНЬ ЖАРКАЯ НЕДЕЛЯ
15:00
11 АВГУСТА 2025
954
ПОЛИТИКА
КИЕВ В ЯРОСТИ: РОБЕРТ ФИЦО СРАВНИЛ УКРАИНУ С ТРАВОЙ, КОТОРУЮ ТОПЧУТ ДЕРУЩИЕСЯ СЛОНЫ
13:30
11 АВГУСТА 2025
846
ОБЩЕСТВО
ВМЕСТО АЛКОГОЛЯ — КРАТОМ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ. ДЕТЯМ НЕ ХВАТАЕТ ОБЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ И ДИСЦИПЛИНЫ
11:00
11 АВГУСТА 2025
949
ОБЩЕСТВО
СТУДЕНЧЕСКОЕ ЖИЛЬЕ ПРОДОЛЖАЕТ ДОРОЖАТЬ. КОМНАТА В ПРАГЕ СТОИТ БОЛЕЕ 11 ТЫСЯЧ КРОН
09:30
11 АВГУСТА 2025
1078
ОБЩЕСТВО
ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ НЕ ВСЕГДА ОПРАВДАННЫ
08:30
11 АВГУСТА 2025
1029
ПОЛИТИКА
ПОЗИЦИИ ПАРТИИ ANO ПЕРЕД ВЫБОРАМИ НЕМНОГО ОСЛАБЛИ, УСИЛИЛИСЬ SPOLU И STAČILO!
17:30
10 АВГУСТА 2025
1301
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЙ НАЦБАНК НАКОПИЛ РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ ЗОЛОТЫХ РЕЗЕРВОВ
15:30
10 АВГУСТА 2025
1185
ОБЩЕСТВО
В ПРОШЛОМ ГОДУ ПЛАТФОРМЫ ПО ПОИСКУ ЖИЛЬЯ В ЧЕХИИ ПРЕВЗОШЛИ ПОКАЗАТЕЛИ ДО ПАНДЕМИИ
11:30
10 АВГУСТА 2025
1371
ПОЛИТИКА
ПУТЬ К МИРУ В УКРАИНЕ НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ БЕЗ УКРАИНЫ, ЗАЯВИЛИ ЛИДЕРЫ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
09:30
10 АВГУСТА 2025
1765
ОБЩЕСТВО
ИЗ МИНИ-ЗООПАРКА ПОД ПРАГОЙ СБЕЖАЛ ЛЕВ, ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАСТРЕЛИЛИ ЕГО
15:30
9 АВГУСТА 2025
3553
ОБЩЕСТВО
КАК ВЫЖИТЬ В ПЕРВЫЕ ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЛЭКАУТА ИЛИ НАВОДНЕНИЯ? МВД ЧЕХИИ РАЗОШЛЕТ ИНСТРУКЦИЮ В КАЖДЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
13:30
9 АВГУСТА 2025
2141
ОБЩЕСТВО
«КОЛЛЕГИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА ЗАВИДУЮТ НАШЕЙ НУЛЕВОЙ ТЕРПИМОСТИ К АЛКОГОЛЮ», — ГОВОРИТ НОВЫЙ ГЛАВА ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ ЧЕХИИ
09:30
9 АВГУСТА 2025
4871
ОБЩЕСТВО
В ВЫХОДНЫЕ ПОЕЗДА МЕТРО НЕ БУДУТ ХОДИТЬ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ CHODOV И NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE