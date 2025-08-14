Задолженность чехов в этом году выросла на 11 процентов до 3,8 триллиона крон

14 августа 2025

В Чехии растет задолженность населения. В то же время снизилось количество клиентов, которые погашают долги за жилье. По сравнению с концом июня прошлого года их число сократилось почти на 8000.