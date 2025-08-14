Задолженность чехов в этом году выросла на 11 процентов до 3,8 триллиона крон
14 августа 2025
12:00
143
В Чехии растет задолженность населения. В то же время снизилось количество клиентов, которые погашают долги за жилье. По сравнению с концом июня прошлого года их число сократилось почти на 8000.
Задолженность населения Чехии в первом полугодии этого года выросла на 10,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,8 триллиона крон. Объем непогашенной задолженности вырос на 8,3% до 33,76 млрд крон. Из них 29 млрд крон приходится на непогашенную задолженность по потребительским кредитам, которая увеличилась на 8,8%. Об этом свидетельствуют данные банковского и небанковского реестра, предоставленные компанией CRIF — Czech Credit Bureau.
В конце второго квартала этого года продолжился рост долга на жилье, который в годовом исчислении вырос на 11 процентов до 3,16 трлн крон. Это самый высокий годовой рост с 2022 года. В то же время продолжается снижение числа клиентов, которые погашают долг на жилье. По сравнению с ситуацией на конец июня прошлого года их число сократилось почти на 8000. Более двух пятых кредитов на жилье погашают люди в возрасте от 35 до 44 лет.
«Объем долга по жилью в этом году превысил три триллиона крон и за первую половину года вырос на 172 миллиарда крон. В то же время снижается количество клиентов банков и строительных сберегательных касс с этим типом долга. По сравнению с ситуацией на конец июня пять лет назад их число сократилось на 57 тысяч», — сообщила директор Банковского реестра клиентской информации Ленка Новотная. В объем кредитов на жилье отражаются растущие цены на недвижимость, а также рефинансирование трех- и пятилетних фиксированных ставок из лет, когда процентные ставки были низкими.
С ростом долга на жилье растет и объем непогашенного долга. Речь идет о сумме долга, просроченного более чем на 90 дней, или так называемых просроченных кредитах. В конце прошлого года он начал расти впервые с 2015 года и в конце второго квартала достиг 4,72 млрд крон, что означает рост на 6% в годовом исчислении.
В отличие от долгов на жилье, в случае краткосрочных потребительских кредитов наблюдается обратная тенденция в количестве клиентов. Если в первом квартале их число было ниже, чем годом ранее, то в конце июня долг на потребление вырос на 42 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем краткосрочного долга на потребление вырос на 9,6% до 645 миллиардов крон.
У заемщиков в возрасте от 35 до 44 лет одновременно ухудшается платежная мораль, предупредил директор Небанковского реестра клиентской информации Иржи Райл. По сравнению со вторым кварталом прошлого года, среди всех возрастных групп наиболее значительно вырос объем просроченной задолженности по жилищным кредитам. На конец июня он был на 17 процентов выше, чем годом ранее, и достиг 1,6 миллиарда крон, что составляет примерно треть от всего объема просроченных ипотечных кредитов и кредитов на строительство.
Как и в случае с долгами на жилье, у заемщиков в возрастной группе от 35 до 44 лет наиболее значительно вырос объем непогашенной задолженности по потребительским кредитам. По сравнению со вторым кварталом прошлого года он вырос на 13 процентов до 7,8 миллиарда крон. Как и в случае с долгами на жилье, это самый высокий показатель среди всех возрастных категорий. В то же время в этой группе появилось более тысячи клиентов банков и небанковских учреждений, которые не смогли погасить долги на потребление. Всего их было 41 544, добавил Райл.
