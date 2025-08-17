Рост цен на жилье является одним из основных инфляционных рисков, предупредил Чешский национальный банк
17 августа 2025
15:30
272
Цены на недвижимость в Чехии растут так быстро, что стали проблемой не только для покупателей, но и для Чешского национального банка (ЧНБ). В частности, из-за их влияния цен на инфляцию ЧНБ прекратил снижение процентных ставок. На рынке недвижимости и банковском рынке поэтому начались дебаты о том, не пойдет ли ЧНБ еще дальше и не ужесточит ли правила предоставления ипотечных кредитов.
По данным центрального банка, цены на недвижимость являются одним из основных проинфляционных рисков наряду с ростом цен на услуги. Динамика на рынке недвижимости отражается на инфляции через арендную плату. Это сумма, которую владельцы домов и квартир гипотетически получали бы, если бы сдавали их в аренду. По расчетам ЧНБ, десятипроцентный рост цен на недвижимость может способствовать росту инфляции примерно на 0,3 процентных пункта в год.
В опубликованном в пятницу отчете о денежно-кредитной политике говорится, что в первом квартале этого года цены на квартиры росли именно указанными темпами — 10% в год. Новые дома подорожали на 13%, а цены на старые квартиры выросли на 9,3% в годовом исчислении.
«Мы близки к пику. Рост цен не должен ускоряться, а очень медленно замедляться», — заявил во время встречи с аналитиками директор валютного отдела ЧНБ Петр Скленар. Однако в отчете о денежно-кредитной политике говорится, что точное время перелома и степень замедления роста цен пока неизвестны.
«Темпы роста цен на недвижимость к концу года, вероятно, замедлятся, но в целом рост останется сильным», — заявил в своем комментарии Кевин Тран Нгуен, аналитик Komerční banka.
Причины резкого роста цен остаются. Спрос чрезвычайно высок. Продажи новостроек на пражском рынке, крупнейшем в стране, приближаются к рекордным показателям 2021 года, когда ипотечные кредиты были чрезвычайно дешевыми.
Строительство в долгосрочной перспективе не соответствует этому. Например, количество выданных разрешений на строительство в этом году снизилось до самого низкого уровня за четверть века, в том числе из-за сохраняющихся проблем с цифровизацией строительного регулирования.
Квартиры не угрожают финансовой стабильности
Установление процентных ставок — не единственный инструмент, с помощью которого ЧНБ может повлиять на ситуацию на рынке недвижимости. В 2018 или 2022 году он также ужесточил правила предоставления ипотечных кредитов. Особенно во втором случае это в сочетании с резким повышением процентных ставок и ростом стоимости жизни привело к замораживанию сделок с квартирами и небольшому снижению цен.
Однако такой шаг пока не стоит на повестке дня. По мнению экономиста Доминика Русинка из ČSOB, одной из причин этого является то, что задача ЧНБ не состоит в сдерживании роста цен на недвижимость, а в обеспечении финансовой стабильности.
«Эксперты детально анализируют, создают ли новые ипотечные кредиты системный риск. И они не считают, что это происходит сейчас. По этой причине на предыдущем заседании мы не активировали макропревентивную политику», — добавил на упомянутом заседании член правления ЧНБ Якуб Сейдлер.
Однако Чешская банковская ассоциация в августовском выпуске своего исследования Hypomonitor выразила мнение, что дискуссия об ужесточении правил может начаться в ближайшие месяцы, если рынок пойдет по пути 2020 и 2021 годов. Это означало бы, что количество вновь заключенных договоров превысит 7500 в месяц. В июле банки выдали 6996 новых ипотечных кредитов.
В опубликованном в пятницу отчете о денежно-кредитной политике говорится, что в первом квартале этого года цены на квартиры росли именно указанными темпами — 10% в год. Новые дома подорожали на 13%, а цены на старые квартиры выросли на 9,3% в годовом исчислении.
«Мы близки к пику. Рост цен не должен ускоряться, а очень медленно замедляться», — заявил во время встречи с аналитиками директор валютного отдела ЧНБ Петр Скленар. Однако в отчете о денежно-кредитной политике говорится, что точное время перелома и степень замедления роста цен пока неизвестны.
«Темпы роста цен на недвижимость к концу года, вероятно, замедлятся, но в целом рост останется сильным», — заявил в своем комментарии Кевин Тран Нгуен, аналитик Komerční banka.
Причины резкого роста цен остаются. Спрос чрезвычайно высок. Продажи новостроек на пражском рынке, крупнейшем в стране, приближаются к рекордным показателям 2021 года, когда ипотечные кредиты были чрезвычайно дешевыми.
Строительство в долгосрочной перспективе не соответствует этому. Например, количество выданных разрешений на строительство в этом году снизилось до самого низкого уровня за четверть века, в том числе из-за сохраняющихся проблем с цифровизацией строительного регулирования.
Квартиры не угрожают финансовой стабильности
Установление процентных ставок — не единственный инструмент, с помощью которого ЧНБ может повлиять на ситуацию на рынке недвижимости. В 2018 или 2022 году он также ужесточил правила предоставления ипотечных кредитов. Особенно во втором случае это в сочетании с резким повышением процентных ставок и ростом стоимости жизни привело к замораживанию сделок с квартирами и небольшому снижению цен.
Однако такой шаг пока не стоит на повестке дня. По мнению экономиста Доминика Русинка из ČSOB, одной из причин этого является то, что задача ЧНБ не состоит в сдерживании роста цен на недвижимость, а в обеспечении финансовой стабильности.
«Эксперты детально анализируют, создают ли новые ипотечные кредиты системный риск. И они не считают, что это происходит сейчас. По этой причине на предыдущем заседании мы не активировали макропревентивную политику», — добавил на упомянутом заседании член правления ЧНБ Якуб Сейдлер.
Однако Чешская банковская ассоциация в августовском выпуске своего исследования Hypomonitor выразила мнение, что дискуссия об ужесточении правил может начаться в ближайшие месяцы, если рынок пойдет по пути 2020 и 2021 годов. Это означало бы, что количество вновь заключенных договоров превысит 7500 в месяц. В июле банки выдали 6996 новых ипотечных кредитов.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
17 АВГУСТА 2025
1037
15:30
16 АВГУСТА 2025
1698
11:30
16 АВГУСТА 2025
1149
10:30
16 АВГУСТА 2025
1814
09:16
16 АВГУСТА 2025
1467
21:00
15 АВГУСТА 2025
1063
19:30
15 АВГУСТА 2025
1108
16:30
15 АВГУСТА 2025
4482
15:00
15 АВГУСТА 2025
2751
13:30
15 АВГУСТА 2025
2051
09:30
15 АВГУСТА 2025
4767
18:00
14 АВГУСТА 2025
2165
15:00
14 АВГУСТА 2025
7362
13:30
14 АВГУСТА 2025
3926