Рост цен на жилье является одним из основных инфляционных рисков, предупредил Чешский национальный банк

17 августа 2025

Цены на недвижимость в Чехии растут так быстро, что стали проблемой не только для покупателей, но и для Чешского национального банка (ЧНБ). В частности, из-за их влияния цен на инфляцию ЧНБ прекратил снижение процентных ставок. На рынке недвижимости и банковском рынке поэтому начались дебаты о том, не пойдет ли ЧНБ еще дальше и не ужесточит ли правила предоставления ипотечных кредитов.