В Словакию и Венгрию снова поступает российская нефть

20 августа 2025

Поставки нефти в Словакию по нефтепроводу «Дружба» возобновились, сообщило местное министерство экономики. Российское сырье снова поступает и в Венгрию, объявил министр иностранных дел Петер Сийярто. Поставки сырья из России в Словакию и Венгрию прекратились в понедельник. Согласно заявлению украинской армии, это является следствием ее атаки на трансформаторную станцию этого нефтепровода на территории России.