В Словакию и Венгрию снова поступает российская нефть

Новости 420on
20 августа 2025
12:00
537
Поставки нефти в Словакию по нефтепроводу «Дружба» возобновились, сообщило местное министерство экономики. Российское сырье снова поступает и в Венгрию, объявил министр иностранных дел Петер Сийярто. Поставки сырья из России в Словакию и Венгрию прекратились в понедельник. Согласно заявлению украинской армии, это является следствием ее атаки на трансформаторную станцию этого нефтепровода на территории России.
Компания Transpetrol регистрирует возобновление поставок нефти, причем ее пропускная способность в настоящее время является стандартной, сообщила на своем сайте TA3 со ссылкой на пресс-службу министерства экономики.
ссылка

«В ближайшие дни мы будем иметь более четкую информацию о том, будут ли внесены изменения в график поставок на этот месяц и повлияет ли повреждение инфраструктуры за пределами территории Словацкой Республики на общий месячный объем поставок», — сообщила министр экономики Дениса Сакова. «Однако я верю, что благодаря быстрому восстановлению прокачки по нефтепроводу „Дружба“ последствия будут минимальными», — добавила она.

«Мы ожидаем, что Украина не будет повторно нападать на этот жизненно важный нефтепровод. Это не наша война. Венгрия должна быть исключена из этого», — написал глава венгерской дипломатии в сети X во вторник вечером, когда объявил о возобновлении поставок по нефтепроводу «Дружба» в свою страну. Помимо министра, о прекращении поставок сырья по «Дружбе» в понедельник сообщила также словацкая компания Transpetrol.

В понедельник украинская армия подтвердила, что это следствие ее атаки на трансформаторную станцию этого нефтепровода. Генеральный штаб Украины обосновал атаку тем, что станция была частью военных действий Москвы на Украине, которая с февраля 2022 года защищается от полномасштабной российской военной инвазии.

В ответ на широкомасштабное вторжение России в Украину Европейский союз запретил импорт российского сырья. Однако Венгрия, Словакия и Чехия получили исключение для поставок по нефтепроводу «Дружба», которое должно дать этим странам, не имеющим выхода к морю, время для поиска других источников импорта. С весны этого года Чехия не зависит от нефтепровода «Дружба» благодаря расширению западного нефтепровода TAL.

Весной этого года компания MOL объявила, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft обеспечил альтернативные поставки нефти, чтобы продолжить экспорт нефти на чешский рынок даже после истечения в июне исключения ЕС, которое позволяло ему экспортировать продукты из российского сырья. Альтернативные поставки нефти обеспечивают танкеры в Хорватию, откуда она поступает в Венгрию и Словакию по нефтепроводу Adria. Slovnaft входит в венгерскую нефтегазовую группу MOL.
Чехия Венгрия Словакия Украина
