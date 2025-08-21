Махинации с НДС в Чехии сокращаются. Ревизоры будут уделять больше внимания агентствам по трудоустройству
21 августа 2025
08:30
Сокращение махинаций с НДС, по словам директора Симоны Горноховой, связано с введением контрольных отчетов, а также с улучшением сотрудничества Финансовой администрации с органами, занимающимися уголовным преследованием.
Проект «Налоговая кобра» в прошлом году выявил утечку налогов на 878 миллионов крон, в этом году до конца июля — 242 миллиона крон. Межгодовое снижение связано с сокращением утечек по налогу на добавленную стоимость (НДС). В будущем «Налоговая кобра» будет уделять больше внимания мошенничеству в агентствах по найму работников, где растет количество утечек по налогу на доходы юридических лиц. Об этом сегодня заявили журналистам представители Финансовой администрации, Таможенной службы и полиции.
Генеральный директор Финансовой администрации Симона Хорнохова отметила, что снижение уклонения от уплаты НДС подтверждает сокращение разрыва в сборе этого налога. «По данным Европейской комиссии, в 2019 году он составлял 13%, в 2022 году — 4,2%. Таким образом, наблюдается довольно резкая тенденция к снижению», — сказала Хорнохова. По ее мнению, сокращение утечек НДС связано с введением контрольных отчетов, а также с улучшением сотрудничества Финансовой администрации с органами, занимающимися уголовным преследованием.
Заместитель директора Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) Петр Данко заявил, что к сокращению мошенничества с НДС также способствовало улучшение международного сотрудничества. Он особо отметил деятельность Европейской прокуратуры (EPPO), которая облегчила обмен информацией в Европейском союзе.
По словам Данко, за четыре года работы EPPO этот орган помог обеспечить конфискацию имущества, полученного преступным путем, на миллиарды крон.
Директор отдела контроля и рисков Финансовой администрации Йиржи Жежулка обратил внимание на то, что лица, совершающие налоговые преступления, переходят от НДС к другим налогам. «Они знают, что НДС для них немного неприкосновенен, потому что у нас есть аналитические системы, и переходят в другие области налогового права. В настоящее время мы наблюдаем довольно большой рост проблем с налогом на доходы юридических лиц, а также с зависимой деятельностью в части нелегального найма», — сказал он.
По словам Хорноховой, в будущем это потребует изменения направленности деятельности «Налоговой кобры», которая будет больше фокусироваться на нелегальной занятости. Хорнохова отметила, что из-за нехватки работников появилось множество субъектов, которые сдают в аренду рабочую силу и маскируют занятость под договорами подряда, чтобы избежать более высоких налоговых обязательств. Для борьбы с этой формой преступности, по словам Хорноховой, необходимо более тесное сотрудничество с Чешским управлением социального обеспечения.
В «Налоговой кобре» участвуют Финансовое управление, Таможенное управление и полиция. Основой проекта, который действует с 2014 года, является обмен информацией и совместное использование ресурсов, что помогает выявлять случаи уклонения от уплаты налогов.
