Махинации с НДС в Чехии сокращаются. Ревизоры будут уделять больше внимания агентствам по трудоустройству

21 августа 2025

Сокращение махинаций с НДС, по словам директора Симоны Горноховой, связано с введением контрольных отчетов, а также с улучшением сотрудничества Финансовой администрации с органами, занимающимися уголовным преследованием.