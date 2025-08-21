Инфляция в ЕС в июле выросла до 2,4%, в Чехии снизилась до 2,5%
Годовой рост потребительских цен в Европейском Союзе в июле ускорился до 2,4% с 2,3% в июне. Об этом сегодня сообщил статистический орган ЕС Eurostat в своем отчете. В Чешской Республике инфляция, напротив, замедлилась с 2,8% в июне до 2,5%.
Для сравнения с другими странами ЕС Eurostat использует гармонизированные данные, которые отличаются от расчетов Чешского статистического управления (ČSÚ).
Eurostat также подтвердил быстрый прогноз инфляции, сделанный в начале месяца, согласно которому потребительские цены в еврозоне в июле выросли на 2% в годовом исчислении. Темпы роста остались такими же, как и в июне.
В месячном исчислении цены в ЕС выросли на 0,1%, а в еврозоне остались без изменений.
В июле прошлого года инфляция в ЕС составила 2,8%, а в странах еврозоны — 2,6%. В Чехии она составила 2,5%.
Самая низкая годовая инфляция в июле была зафиксирована на Кипре (0,1%) и во Франции (0,9%). В Ирландии уровень инфляции составил 1,6 процента. Напротив, больше всего, на 6,6 процента, выросли потребительские цены в Румынии. В Эстонии инфляция составила 5,6 процента, а в Словакии — 4,6 процента.
На годовую инфляцию в еврозоне в июле больше всего повлияли услуги, вклад которых составил 1,46 процентного пункта. За ними следует категория продуктов питания, алкоголя и табака с вкладом 0,63 процентного пункта. Вклад неэнергетических промышленных товаров достиг 0,18 процентного пункта. Энергия, напротив, снизила годовую инфляцию в еврозоне на 0,23 процентного пункта.
В Чехии потребительские цены в июле выросли на 2,7 процента в годовом исчислении, таким образом инфляция замедлилась с июньского значения 2,9 процента, которое было максимальным в этом году. Больше, чем год назад, потребители платили в основном за продукты питания, хотя их подорожание по сравнению с июнем замедлилось. В годовом исчислении подешевели в первую очередь топливо и масло.
