Инфляция в ЕС в июле выросла до 2,4%, в Чехии снизилась до 2,5%

Новости 420on 21 августа 2025 09:30 292

Годовой рост потребительских цен в Европейском Союзе в июле ускорился до 2,4% с 2,3% в июне. Об этом сегодня сообщил статистический орган ЕС Eurostat в своем отчете. В Чешской Республике инфляция, напротив, замедлилась с 2,8% в июне до 2,5%.