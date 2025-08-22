Топливо в Чехии дешевеет

Средняя цена бензина за последнюю неделю снизилась на девять геллеров до 33,92 кроны за литр. На 33 геллера подешевело дизельное топливо, за литр водители теперь платят в среднем 32,65 кроны. Таким образом, цены на бензин и дизельное топливо достигли самого низкого уровня за последние два месяца, согласно данным компании CCS. В годовом сравнении бензин в Чехии сейчас дешевле на 3,66 кроны за литр. Год назад автомобилисты платили за дизельное топливо на 3,18 кроны больше, чем сейчас.