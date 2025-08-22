Топливо в Чехии дешевеет
22 августа 2025
08:30
Средняя цена бензина за последнюю неделю снизилась на девять геллеров до 33,92 кроны за литр. На 33 геллера подешевело дизельное топливо, за литр водители теперь платят в среднем 32,65 кроны. Таким образом, цены на бензин и дизельное топливо достигли самого низкого уровня за последние два месяца, согласно данным компании CCS. В годовом сравнении бензин в Чехии сейчас дешевле на 3,66 кроны за литр. Год назад автомобилисты платили за дизельное топливо на 3,18 кроны больше, чем сейчас.
По мнению аналитика Purple Trading Петра Лайсека, снижение цен на топливо связано с низкими ценами на нефть и сильной чешской кроной. «Нефть Brent держится на уровне 66 долларов за баррель благодаря сдвигу в переговорах о мире в российско-украинской войне. Инвесторы в настоящее время ожидают возможного возвращения российской нефти на международный рынок», — сказал он.
По его словам, Россия в настоящее время производит менее 10 миллионов баррелей нефти в день. Несколько меньше половины добычи идет на экспорт. «Однако транспортировка российской нефти затруднена из-за санкций. Мир в Украине мог бы сделать российскую нефть менее "токсичной" для западных стран. Кроме того, в настоящее время на рынке высокое предложение нефти благодаря картелю ОПЕК, который в этом году увеличил добычу нефти уже более чем на 2 миллиона баррелей в день», — добавил Лайсек.
Самый дешевый бензин в настоящее время заправляют водители в Устецком крае, где литр стоит в среднем 33,14 кроны. Дизельное топливо дешевле всего в Карловарском крае, где литр продается в среднем за 31,80 кроны. Напротив, самое дорогое топливо предлагают заправки в Праге. Литр бензина в столице стоит в среднем 34,52 кроны.
По мнению аналитиков, топливо продолжить дешеветь. «Снижение цен на нефть на рынке может приближаться к концу. Однако на заправочных станциях цены на топливо должны продолжить снижаться», — считает аналитик XTB. По его мнению, в связи со снижением маржи нефтеперерабатывающих заводов, снижение должно в большей степени отразиться на ценах на дизельное топливо.
Чехия по-прежнему остается одной из самых доступных стран в Европейском союзе по ценам на топливо. Согласно последним данным Европейской комиссии, дизельное топливо в Чехии является третьим по дешевизне в ЕС — дешевле его можно заправить только в Болгарии и на Мальте. Наиболее высокие цены на дизельное топливо зафиксированы в Дании, Ирландии и Нидерландах. Бензин в Чехии является седьмым по дешевизне. Из соседних стран цена ниже только в Польше.
