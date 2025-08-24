Чехи переплачивают за энергию миллиарды крон в год из-за старых договоров
24 августа 2025
13:00
700
Чехи переплачивают за электроэнергию миллиарды крон в год. Это касается в первую очередь потребителей, которые заключили со своими поставщиками старые договоры на неопределенный срок. Таких в Чехии более половины. Такие договоры часто не реагируют адекватно на изменения цен на рынке. Об этом свидетельствует анализ компании bezDodavatele.
Согласно анализу, разница между тарифами некоторых поставщиков и реальными рыночными ценами может быть значительной. Например, в июне, по данным bezDodavatele, средний рыночный тариф отличался от обычной цены на неопределенный срок более чем на 350 крон за мегаватт-час (МВт-ч). Домохозяйства со средним годовым потреблением в три МВтч могли бы таким образом сэкономить до 6000 крон в год.
«Более половины чешских домохозяйств по-прежнему имеют старые, первоначальные договоры на неопределенный срок, которые содержат очень невыгодные тарифы. Тем не менее, потребители меняют их на более гибкие и выгодные тарифы только в исключительных случаях. Как это обычно бывает, причин несколько. Опасения перед переменами, неизвестностью или нежелание заниматься этим из-за нескольких крон», — сказал исполнительный директор bezDodavatele Либор Голуб.
По данным компании bezDodavatele, потребители со средним потреблением, использующие так называемые гибкие тарифы, которые прозрачно привязаны к текущей рыночной ситуации, в период с января 2023 года по июль 2025 года смогут сэкономить почти 23 миллиарда крон. Экономия одного домохозяйства в этот период составит более 11 000 крон.
В последние недели динамика цен на энергоносители на сырьевых рынках относительно спокойная. По данным компании E.ON Energie, в июле цены на электроэнергию с поставкой на следующий год колебались между 93 и 98 евро (2325 - 2450 крон) за МВтч, а цены на природный газ - между 35 и 38 евро (875 - 950 крон) за МВтч. «Это самый спокойный период с начала года, когда рынки стабилизировались на уровне, сопоставимом с 2024 годом», — сказал руководитель отдела закупок энергии E.ON Energie Томаш Плочек. Он напомнил, что в апреле цены на энергоносители после объявления таможенных мер США упали еще ниже, но в настоящее время, по его мнению, рынок стабилен. Ключевыми факторами при этом являются погода и геополитическая ситуация в мире.
