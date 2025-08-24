Чехи переплачивают за энергию миллиарды крон в год из-за старых договоров





Согласно анализу, разница между тарифами некоторых поставщиков и реальными рыночными ценами может быть значительной. Например, в июне, по данным bezDodavatele, средний рыночный тариф отличался от обычной цены на неопределенный срок более чем на 350 крон за мегаватт-час (МВт-ч). Домохозяйства со средним годовым потреблением в три МВтч могли бы таким образом сэкономить до 6000 крон в год.

«Более половины чешских домохозяйств по-прежнему имеют старые, первоначальные договоры на неопределенный срок, которые содержат очень невыгодные тарифы. Тем не менее, потребители меняют их на более гибкие и выгодные тарифы только в исключительных случаях. Как это обычно бывает, причин несколько. Опасения перед переменами, неизвестностью или нежелание заниматься этим из-за нескольких крон», — сказал исполнительный директор bezDodavatele Либор Голуб.









По данным компании bezDodavatele, потребители со средним потреблением, использующие так называемые гибкие тарифы, которые прозрачно привязаны к текущей рыночной ситуации, в период с января 2023 года по июль 2025 года смогут сэкономить почти 23 миллиарда крон. Экономия одного домохозяйства в этот период составит более 11 000 крон.