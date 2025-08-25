Я не обещаю снижения НДС на продукты питания, заявил министр Выборный
25 августа 2025
13:30
В Чехии НДС на продукты питания выше, чем в Германии или Польше, но министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) не хочет обещать снижение НДС на продуты перед выборами. Об этом он заявил в воскресенье в эфире Чешского телевидения.
«Я считаю, что нецелесообразно давать предвыборные обещания, которые затем трудно реализовать или которые носят частично популистский характер», — сказал Выборный в программе «Вопросы Вацлава Моравеца» на тему снижения НДС на продукты питания.
Еще в январе прошлого года правительство снизило ставку НДС на продукты питания с 15 до 12% в рамках так называемого консолидационного пакета. Однако это отразилось на ценах в отечественных магазинах лишь незначительно и временно. Например, в соседней Германии сниженная ставка НДС на продукты питания составляет 7%, в Польше — 5% на основные продукты.
По мнению Выборного, размер НДС не является самым важным фактором, влияющим на цены на продукты питания.
«Цены на продукты питания у нас в среднем немного ниже, чем в Германии и Австрии, но выше, чем в Польше», — заявил Выборный.
По его мнению, это связано с тем, что Польша является аграрно-промышленной державой, где количество молокозаводов в разы превышает количество молокозаводов в Чехии. Более высокая конкуренция приводит к снижению цен. Недавнее сравнительное исследование Novinky показало, что многие продукты питания дешевле в Германии, чем у нас.
По словам Выборного, важно, чтобы надзорные органы и косвенно сам министр оказывали давление на сети и заставляли их вести себя честно по отношению к поставщикам и потребителям. «Я чувствую, что подход сетей начинает меняться как в отношении местных продуктов, так и в сторону справедливых цен», — добавил министр.
Депутат ANO и член сельскохозяйственного комитета Палаты депутатов Давид Пражак косвенно уклонился от ответа на вопрос, планирует ли его движение в случае успеха на выборах предложить снижение НДС на некоторые продукты питания.
«Опыт показывает, что снижение НДС на 1% приводит к снижению цен менее чем на 1%. Наша приоритетная задача — снизить цены на энергоносители», — сказал Пражак.
Продукты питания продолжают дорожать
ANO пока не обнародовала предвыборную программу, но, по словам депутата, в ней будет говориться о «обеспечении дешевых продуктов питания». При этом продукты питания продолжают дорожать. По данным статистиков, в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли более чем на 5%. Яйца, масло, кофе и какао подорожали на 15–30% по сравнению с прошлым годом. По мнению экономистов, рост цен продолжится, хотя и более умеренными темпами.
Выборный заметил, что ему интересно, как ANO намерена обеспечить дешевые продукты питания. Цены на энергоносители — лишь одна из многих составляющих, некоторые товары определяются развитием мировых рынков, а в Чехии они даже не производятся.
Председатель Сельскохозяйственного союза Мартин Пыха упомянул, что рост цен на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию в будущем может быть вызван новыми квотами на выбросы и запланированным сокращением поддержки фермеров из европейского бюджета. По его мнению, от политиков будет зависеть, удастся ли договориться об изменениях, чтобы последствия не были «драматическими».
