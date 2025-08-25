Я не обещаю снижения НДС на продукты питания, заявил министр Выборный

В Чехии НДС на продукты питания выше, чем в Германии или Польше, но министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) не хочет обещать снижение НДС на продуты перед выборами. Об этом он заявил в воскресенье в эфире Чешского телевидения.