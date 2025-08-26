Купка хвалится меньшей налоговой нагрузкой. Но чехи платят государству больше
26 августа 2025
16:30
573
На фоне предстоящих выборов в Палату депутатов Чехии коалиция Spolu уже не обещает снижать налоги. За последние четыре года, когда она управляла страной, налоги для домохозяйств и предпринимателей, наоборот, выросли. Министр транспорта и заместитель председателя ODS Мартин Купка утверждает, что граждане работают «на государство» меньше, ссылаясь на расчёты Либерального института. Однако эти данные не учитывают фактический рост налоговой нагрузки.
По данным министерства финансов, налоговая нагрузка действительно увеличилась. В 2021 году, когда к власти пришло правительство Петра Фиалы (ODS) в составе коалиции Spolu — ODS, TOP 09 и KDU-ČSL при поддержке Пиратов и движения STAN, показатель составлял 32,7%. Несмотря на обещание правительства не повышать налоги, в этом году нагрузка достигла 33,1%.
Главной причиной роста стал введённый в прошлом году консолидационный пакет. Он включал платежи работников за медицинское страхование, отмену льгот на детские сады и других налоговых скидок, а также повышение налога на недвижимость, корпоративного налога и взносов для предпринимателей.
«С учётом того, с чем сталкивается Чехия, я не вижу возможности снижать налоги. Но и повышать их мы не хотим», — заявил Купка в воскресной дискуссии на CNN Prima News. За несколько недель до октябрьских выборов он подчеркнул, что Spolu намерена поддерживать текущую налоговую нагрузку и формировать систему так, чтобы снизить стоимость труда, которую, по его мнению, тормозит экономический рост.
Различие между официальными данными министерства финансов и расчётами Либерального института объясняется тем, что институт ориентируется на расходы государства. «Именно расходы необходимо финансировать налоговыми доходами, а при дефицитных бюджетах это также определяет необходимость погашения долгов в будущем», — говорится на сайте института.
Рост налоговой нагрузки подтверждают и абсолютные цифры. В 2021 году государство собрало налогов без социальных взносов на 1 000 000 000 000 крон, а в прошлом году — 1 420 000 000 000 крон. При этом рост экономики замедлился: в 2021 году ВВП увеличился на 3,3%, а в прошлом году — лишь на 1%.
«Прежде всего увеличивается налогообложение труда», — отметил экономист Якуб Комарек. По его словам, проблема кроется в размере налогового вычета на плательщика, который правительство, несмотря на обещание, не индексировало. Это особенно бьёт по людям с низкими доходами.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
26 АВГУСТА 2025
625
13:30
26 АВГУСТА 2025
1000
12:00
26 АВГУСТА 2025
1229
09:30
26 АВГУСТА 2025
1069
21:00
25 АВГУСТА 2025
2852
13:30
25 АВГУСТА 2025
1589
12:00
25 АВГУСТА 2025
2127
11:00
25 АВГУСТА 2025
3620
08:30
25 АВГУСТА 2025
2728
15:00
24 АВГУСТА 2025
1737
13:00
24 АВГУСТА 2025
4689
17:00
23 АВГУСТА 2025
1302
13:00
23 АВГУСТА 2025
3551
11:00
23 АВГУСТА 2025
3035
09:00
23 АВГУСТА 2025
1500