Купка хвалится меньшей налоговой нагрузкой. Но чехи платят государству больше





По данным министерства финансов, налоговая нагрузка действительно увеличилась. В 2021 году, когда к власти пришло правительство Петра Фиалы (ODS) в составе коалиции Spolu — ODS, TOP 09 и KDU-ČSL при поддержке Пиратов и движения STAN, показатель составлял 32,7%. Несмотря на обещание правительства не повышать налоги , в этом году нагрузка достигла 33,1%.





Главной причиной роста стал введённый в прошлом году консолидационный пакет. Он включал платежи работников за медицинское страхование , отмену льгот на детские сады и других налоговых скидок, а также повышение налога на недвижимость , корпоративного налога и взносов для предпринимателей.





«С учётом того, с чем сталкивается Чехия , я не вижу возможности снижать налоги. Но и повышать их мы не хотим», — заявил Купка в воскресной дискуссии на CNN Prima News. За несколько недель до октябрьских выборов он подчеркнул, что Spolu намерена поддерживать текущую налоговую нагрузку и формировать систему так, чтобы снизить стоимость труда, которую, по его мнению, тормозит экономический рост.

Различие между официальными данными министерства финансов и расчётами Либерального института объясняется тем, что институт ориентируется на расходы государства. «Именно расходы необходимо финансировать налоговыми доходами, а при дефицитных бюджетах это также определяет необходимость погашения долгов в будущем», — говорится на сайте института.





Рост налоговой нагрузки подтверждают и абсолютные цифры. В 2021 году государство собрало налогов без социальных взносов на 1 000 000 000 000 крон, а в прошлом году — 1 420 000 000 000 крон. При этом рост экономики замедлился: в 2021 году ВВП увеличился на 3,3%, а в прошлом году — лишь на 1%.





«Прежде всего увеличивается налогообложение труда», — отметил экономист Якуб Комарек. По его словам, проблема кроется в размере налогового вычета на плательщика, который правительство, несмотря на обещание, не индексировало. Это особенно бьёт по людям с низкими доходами.