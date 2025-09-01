Самым богатым чехом стал производитель оружия Михал Стрнад
1 сентября 2025
По данным журнала Euro, самым богатым чехом является оружейник Михал Стрнад с состоянием в 330 миллиарда чешских крон. Прошлогодний победитель Даниэл Кржетинский опустился на третье место, уступив Ренате Келлнеровой и ее семье.
Согласно журналу Euro, стоимость состояния Стрнада, владеющего оружейной группой CSG, за последний год выросла на четверть триллиона крон. Напротив, Кржетинский зафиксировал годовой спад на 110 миллиардов крон.
По данным Euro, это связано со значительным замедлением в энергетическом секторе, на котором сосредоточены компании Кржетинского EP Corporate Group и Energetický a průmyslový holding (EPH).
Четвертым самым богатым чехом с состоянием в 220 миллиардов крон является основатель инвестиционной группы KKCG Карел Комарек. Пятое место с состоянием в 190 миллиардов занял соучредитель инвестиционной группы J&T Патрик Ткач.
Владелец Agrofert и председатель ANO Бабиш, согласно журналу Euro, с состоянием в 85 миллиардов крон занимает восьмое место в списке самых богатых людей Чехии. В прошлом году Бабиш с таким же состоянием был седьмым.
В апреле этого года Novinky написали, что компания Стрнада Czechoslovak Group в прошлом году утроила чистую прибыль до 526,1 миллиона евро (около 13,2 миллиарда чешских крон). Ее выручка выросла более чем вдвое, до примерно 4 миллиардов евро (100,5 миллиарда крон). 83,6% выручки пришлось на оборонный сектор.
Представители CSG тогда заявили, что улучшение результатов было обусловлено инвестициями в расширение производственных мощностей, в первую очередь в Словакии, Испании и США, а также технологическими инновациями.
Результаты оружейников в период продолжающейся войны в Украине поддерживают инвестиции государств в оборону.
