Самым богатым чехом стал производитель оружия Михал Стрнад

1 сентября 2025

По данным журнала Euro, самым богатым чехом является оружейник Михал Стрнад с состоянием в 330 миллиарда чешских крон. Прошлогодний победитель Даниэл Кржетинский опустился на третье место, уступив Ренате Келлнеровой и ее семье.