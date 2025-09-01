Подразделения Финансового управления в Праге переедут в одно здание

Новости 420on 1 сентября 2025 11:00 653

Финансовая администрация перенесет большинство пражских территориальных подразделений в одно место. Конкретно речь идет о здании Harfa Business Center в Праге 9. Этот план был одобрен правительством несколько дней назад.