Подразделения Финансового управления в Праге переедут в одно здание
1 сентября 2025
11:00
653
Финансовая администрация перенесет большинство пражских территориальных подразделений в одно место. Конкретно речь идет о здании Harfa Business Center в Праге 9. Этот план был одобрен правительством несколько дней назад.
Правительство одобрило намерение Главного финансового управления (GFŘ) перенести некоторые пражские отделения финансовой администрации в здание Harfa Business Center — B в Праге 9. В настоящее время финансовая администрация в Праге располагается в 20 зданиях, часть из которых находится в плохом строительно-техническом состоянии, а их содержание и ремонт требуют значительных затрат. По данным GFŘ, дальнейшее использование этих зданий в ближайшем будущем потребовало бы инвестиций в размере сотен миллионов крон. Три пражских офиса финансовая администрация использует на основании исторически заключенных договоров аренды, что обременяет бюджет значительными расходами на коммерческую аренду.
"Я рада, что правительство поддержало эту разумную инвестицию, которая касается не только перемещения ведомств, но и, прежде всего, более качественного и эффективного предоставления государственных услуг. Таким образом, мы получим достойные и современные условия для сотрудников и граждан, а также сэкономим значительные финансовые средства для государства", — заявила генеральный директор Финансовой администрации Чешской Республики Симона Хорнохова.
Помимо высоких затрат на содержание, планировка некоторых помещений не подходит для создания клиентских зон, где сотрудники финансовых органов могли бы должным образом обслуживать посетителей из числа общественности. Одним из дополнительных преимуществ нового административного здания должен стать современный клиентский центр. В то же время финансовая администрация уверяет, что возможность контакта с общественностью и клиентские центры в зданиях, которые финансовая администрация не будет покидать, останутся неизменными.
Первые ведомства переедут в Прагу 9 в середине 2027 года
Окупаемость инвестиций оценивается примерно в 11 лет. Отдельные пражские подразделения финансовой администрации будут постепенно переезжать в новое здание. Первое подразделение должно заработать по новому адресу в середине 2027 года. Объекты, принадлежащие Чешской Республике с правом управления Генеральным финансовым управлением, будут постепенно переданы Управлению по представлению интересов государства в имущественных вопросах (ÚZSVM), остальные используемые помещения будут возвращены другим организационным подразделениям государства или, в случае коммерческой аренды, их владельцам.
