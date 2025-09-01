ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Подразделения Финансового управления в Праге переедут в одно здание

Новости 420on
1 сентября 2025
11:00
653
Финансовая администрация перенесет большинство пражских территориальных подразделений в одно место. Конкретно речь идет о здании Harfa Business Center в Праге 9. Этот план был одобрен правительством несколько дней назад.
Правительство одобрило намерение Главного финансового управления (GFŘ) перенести некоторые пражские отделения финансовой администрации в здание Harfa Business Center — B в Праге 9. В настоящее время финансовая администрация в Праге располагается в 20 зданиях, часть из которых находится в плохом строительно-техническом состоянии, а их содержание и ремонт требуют значительных затрат. По данным GFŘ, дальнейшее использование этих зданий в ближайшем будущем потребовало бы инвестиций в размере сотен миллионов крон. Три пражских офиса финансовая администрация использует на основании исторически заключенных договоров аренды, что обременяет бюджет значительными расходами на коммерческую аренду.

"Я рада, что правительство поддержало эту разумную инвестицию, которая касается не только перемещения ведомств, но и, прежде всего, более качественного и эффективного предоставления государственных услуг. Таким образом, мы получим достойные и современные условия для сотрудников и граждан, а также сэкономим значительные финансовые средства для государства", — заявила генеральный директор Финансовой администрации Чешской Республики Симона Хорнохова.

Помимо высоких затрат на содержание, планировка некоторых помещений не подходит для создания клиентских зон, где сотрудники финансовых органов могли бы должным образом обслуживать посетителей из числа общественности. Одним из дополнительных преимуществ нового административного здания должен стать современный клиентский центр. В то же время финансовая администрация уверяет, что возможность контакта с общественностью и клиентские центры в зданиях, которые финансовая администрация не будет покидать, останутся неизменными.

Первые ведомства переедут в Прагу 9 в середине 2027 года

Окупаемость инвестиций оценивается примерно в 11 лет. Отдельные пражские подразделения финансовой администрации будут постепенно переезжать в новое здание. Первое подразделение должно заработать по новому адресу в середине 2027 года. Объекты, принадлежащие Чешской Республике с правом управления Генеральным финансовым управлением, будут постепенно переданы Управлению по представлению интересов государства в имущественных вопросах (ÚZSVM), остальные используемые помещения будут возвращены другим организационным подразделениям государства или, в случае коммерческой аренды, их владельцам.
налоги Чехия бизнес
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
208
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ПРОВЕРЯЕТ ОРГАНЫ ČSSZ. ПОСЛЕ СМЕРТИ ПЕНСИОНЕРКИ ОНИ 25 ЛЕТ ВЫПЛАЧИВАЛИ ПЕНСИЮ ЕЕ ЗЯТЮ
16:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
569
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: ПОЛЬША ВЫСЛАЛА 15 УКРАИНЦЕВ, ПРЕДСТАВЛЯВШИХ УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОМУ ПОРЯДКУ
09:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
2466
ОБЩЕСТВО
ИЗ ПРАГИ ОТПРАВИЛСЯ ПОЕЗД PENDOLINO, КОТОРЫЙ ВПЕРВЫЕ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ СКОРОСТЬ ДО 200 КМ/Ч
08:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
1272
ЭКОНОМИКА
САМЫМ БОГАТЫМ ЧЕХОМ СТАЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОРУЖИЯ МИХАЛ СТРНАД
17:00
31 АВГУСТА 2025
1128
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ ПЕРЕЖИВАЮТ ИЗ-ЗА ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА, НО ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОЩУЩАЕТСЯ СЛАБО
15:00
31 АВГУСТА 2025
1312
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА ВМЕСТО ОФИСОВ И КВАРТИР. КАК БЫВШИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД ПРЕВРАТИЛСЯ В ГАЛЕРЕЮ
13:00
31 АВГУСТА 2025
2507
ОБЩЕСТВО
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ПРИНЕСЕТ НЕСКОЛЬКО ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
09:00
31 АВГУСТА 2025
5321
ОБЩЕСТВО
СЛОВАКИЯ ВОЗОБНОВИЛА ВЫДАЧУ РОССИЯНАМ ТУРИСТИЧЕСКИХ ВИЗ
13:00
30 АВГУСТА 2025
2504
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ В МЛАДА-БОЛЕСЛАВЕ ВЫЯВИЛА НЕЛЕГАЛЬНЫХ ИНОСТРАНЦЕВ, БОЛЬШИНСТВО ИЗ КОТОРЫХ БЫЛИ ФИЛИППИНЦАМИ
11:00
30 АВГУСТА 2025
1540
ОБЩЕСТВО
ПОЧТИ ДЕСЯТАЯ ЧАСТЬ МАГАЗИНОВ В ЧЕХИИ ПРОДАВАЛА АЛКОГОЛЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
09:00
30 АВГУСТА 2025
2396
ПОЛИТИКА
ЛИПАВСКИЙ НА ЗАСЕДАНИИ ЕС ВНОВЬ ПРЕДЛОЖИТ ВВЕСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕДВИЖЕНИЕ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ В ШЕНГЕНСКОЙ ЗОНЕ
19:30
29 АВГУСТА 2025
2327
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ПОТРАТИЛИ НА АЗАРТНЫЕ ИГРЫ 510,6 МЛРД КРОН
13:30
29 АВГУСТА 2025
7837
ОБЩЕСТВО
УКРАИНСКИЙ ФЛАГ СНЯЛИ СО ЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ В ПРАГЕ
12:00
29 АВГУСТА 2025
92250
ОБЩЕСТВО
УКРАИНЦЫ ПРИВОЗИЛИ В ЧЕХИЮ СВОИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ И ОФОРМЛЯЛИ НА НИХ ПОСОБИЯ: УЩЕРБ 11 МЛН КРОН
11:00
29 АВГУСТА 2025
6735
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИК В ЧЕХИИ ОБМАНУЛ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ. ОНА ПЕРЕЧИСЛИЛА ЕМУ МИЛЛИОНЫ С БАНКОВСКОГО СЧЕТА ШКОЛЫ