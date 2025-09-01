Повышение цен из-за климатических мер: экономист предупреждает о рисках радикализации





Согласно плану ЕС, чешские домохозяйства будут платить за выбросы углекислого газа, заложенные в цене бензина, дизеля, газа и угля. «Система вызывает отторжение и в других странах, поэтому реальным выглядит либо её ограничение , либо хотя бы отсрочка. Если цены на квоты резко вырастут, это приведёт к скачку инфляции, росту транспортных и коммунальных расходов, а многие семьи окажутся в энергетической бедности», — подчеркнул Кржечек.

По расчётам, при цене 45 евро за тонну CO₂ литр бензина подорожает на 3,30 кроны, дизель — на 3,50 кроны, мегаватт-час газа — на 272 кроны, а 100 кг угля — почти на 400 крон. При росте цены до 57 евро увеличение составит соответственно 4,10; 4,50; 345 и 500 крон. Однако уже сейчас квоты торгуются примерно по 81 евро, что означает рост на 5,90 крон за бензин, 6,40 крон за дизель, 490 крон за газ и 710 крон за уголь. Эксперты не исключают роста до 200 евро, что приведёт к удорожанию бензина на 14,50 крон, дизеля — на 15,70 крон, газа — на 1200 крон за мегаватт-час и угля — на 1755 крон за 100 кг.





«Наибольший удар придётся по социально слабым, ведь те, кто может себе позволить, уже переходят на другие виды отопления. Остальные же останутся с углём и заплатят больше всего», — отметил экономист.





По его словам, участие в торговле квотами спекулянтов представляет угрозу: «Это риск, ведь в теории недружественные государства могли бы намеренно разгонять цены». Он добавил, что система не должна раскалывать общество и толкать его к радикализации. В качестве примера он напомнил о протестах «жёлтых жилетов» во Франции, вызванных ростом топливных налогов.





Кржечек считает, что Чехии стоит рассмотреть вариант отказа от внедрения квот в национальное законодательство и оплату штрафов ЕС, если они окажутся приемлемыми. Однако при чрезмерных санкциях это может обернуться остановкой европейского финансирования.





«Идея Green Deal родилась в иное время — при низких военных расходах и сбалансированных бюджетах. Сегодня же она несёт слишком тяжёлые социальные и экономические последствия», — резюмировал Кжечек.