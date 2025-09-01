ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Повышение цен из-за климатических мер: экономист предупреждает о рисках радикализации

Новости и статьи
1 сентября 2025
19:30
702
Введение с 2027 года обязательных углеродных квот для домохозяйств станет серьёзной финансовой нагрузкой для чешских семей и усилит инфляцию. Об этом заявил главный экономист BH Securities Штепан Кржечек. По его словам, систему необходимо хотя бы частично ограничить или установить ценовой потолок, иначе последствия будут драматическими.
Согласно плану ЕС, чешские домохозяйства будут платить за выбросы углекислого газа, заложенные в цене бензина, дизеля, газа и угля. «Система вызывает отторжение и в других странах, поэтому реальным выглядит либо её ограничение, либо хотя бы отсрочка. Если цены на квоты резко вырастут, это приведёт к скачку инфляции, росту транспортных и коммунальных расходов, а многие семьи окажутся в энергетической бедности», — подчеркнул Кржечек. 

По расчётам, при цене 45 евро за тонну CO₂ литр бензина подорожает на 3,30 кроны, дизель — на 3,50 кроны, мегаватт-час газа — на 272 кроны, а 100 кг угля — почти на 400 крон. При росте цены до 57 евро увеличение составит соответственно 4,10; 4,50; 345 и 500 крон. Однако уже сейчас квоты торгуются примерно по 81 евро, что означает рост на 5,90 крон за бензин, 6,40 крон за дизель, 490 крон за газ и 710 крон за уголь. Эксперты не исключают роста до 200 евро, что приведёт к удорожанию бензина на 14,50 крон, дизеля — на 15,70 крон, газа — на 1200 крон за мегаватт-час и угля — на 1755 крон за 100 кг. 

«Наибольший удар придётся по социально слабым, ведь те, кто может себе позволить, уже переходят на другие виды отопления. Остальные же останутся с углём и заплатят больше всего», — отметил экономист. 

По его словам, участие в торговле квотами спекулянтов представляет угрозу: «Это риск, ведь в теории недружественные государства могли бы намеренно разгонять цены». Он добавил, что система не должна раскалывать общество и толкать его к радикализации. В качестве примера он напомнил о протестах «жёлтых жилетов» во Франции, вызванных ростом топливных налогов. 

Кржечек считает, что Чехии стоит рассмотреть вариант отказа от внедрения квот в национальное законодательство и оплату штрафов ЕС, если они окажутся приемлемыми. Однако при чрезмерных санкциях это может обернуться остановкой европейского финансирования. 

«Идея Green Deal родилась в иное время — при низких военных расходах и сбалансированных бюджетах. Сегодня же она несёт слишком тяжёлые социальные и экономические последствия», — резюмировал Кжечек.
экология экономика
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
751
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ПРОВЕРЯЕТ ОРГАНЫ ČSSZ. ПОСЛЕ СМЕРТИ ПЕНСИОНЕРКИ ОНИ 25 ЛЕТ ВЫПЛАЧИВАЛИ ПЕНСИЮ ЕЕ ЗЯТЮ
16:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
1230
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: ПОЛЬША ВЫСЛАЛА 15 УКРАИНЦЕВ, ПРЕДСТАВЛЯВШИХ УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОМУ ПОРЯДКУ
11:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
858
ЭКОНОМИКА
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПРАГЕ ПЕРЕЕДУТ В ОДНО ЗДАНИЕ
09:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
3723
ОБЩЕСТВО
ИЗ ПРАГИ ОТПРАВИЛСЯ ПОЕЗД PENDOLINO, КОТОРЫЙ ВПЕРВЫЕ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ СКОРОСТЬ ДО 200 КМ/Ч
08:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
1580
ЭКОНОМИКА
САМЫМ БОГАТЫМ ЧЕХОМ СТАЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОРУЖИЯ МИХАЛ СТРНАД
17:00
31 АВГУСТА 2025
1216
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ ПЕРЕЖИВАЮТ ИЗ-ЗА ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА, НО ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОЩУЩАЕТСЯ СЛАБО
15:00
31 АВГУСТА 2025
1400
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА ВМЕСТО ОФИСОВ И КВАРТИР. КАК БЫВШИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД ПРЕВРАТИЛСЯ В ГАЛЕРЕЮ
13:00
31 АВГУСТА 2025
2705
ОБЩЕСТВО
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ПРИНЕСЕТ НЕСКОЛЬКО ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
09:00
31 АВГУСТА 2025
5735
ОБЩЕСТВО
СЛОВАКИЯ ВОЗОБНОВИЛА ВЫДАЧУ РОССИЯНАМ ТУРИСТИЧЕСКИХ ВИЗ
13:00
30 АВГУСТА 2025
2569
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ В МЛАДА-БОЛЕСЛАВЕ ВЫЯВИЛА НЕЛЕГАЛЬНЫХ ИНОСТРАНЦЕВ, БОЛЬШИНСТВО ИЗ КОТОРЫХ БЫЛИ ФИЛИППИНЦАМИ
11:00
30 АВГУСТА 2025
1576
ОБЩЕСТВО
ПОЧТИ ДЕСЯТАЯ ЧАСТЬ МАГАЗИНОВ В ЧЕХИИ ПРОДАВАЛА АЛКОГОЛЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
09:00
30 АВГУСТА 2025
2436
ПОЛИТИКА
ЛИПАВСКИЙ НА ЗАСЕДАНИИ ЕС ВНОВЬ ПРЕДЛОЖИТ ВВЕСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕДВИЖЕНИЕ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ В ШЕНГЕНСКОЙ ЗОНЕ
19:30
29 АВГУСТА 2025
2357
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ПОТРАТИЛИ НА АЗАРТНЫЕ ИГРЫ 510,6 МЛРД КРОН
13:30
29 АВГУСТА 2025
7891
ОБЩЕСТВО
УКРАИНСКИЙ ФЛАГ СНЯЛИ СО ЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ В ПРАГЕ
12:00
29 АВГУСТА 2025
93029
ОБЩЕСТВО
УКРАИНЦЫ ПРИВОЗИЛИ В ЧЕХИЮ СВОИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ И ОФОРМЛЯЛИ НА НИХ ПОСОБИЯ: УЩЕРБ 11 МЛН КРОН