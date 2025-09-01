Повышение цен из-за климатических мер: экономист предупреждает о рисках радикализации
1 сентября 2025
19:30
Введение с 2027 года обязательных углеродных квот для домохозяйств станет серьёзной финансовой нагрузкой для чешских семей и усилит инфляцию. Об этом заявил главный экономист BH Securities Штепан Кржечек. По его словам, систему необходимо хотя бы частично ограничить или установить ценовой потолок, иначе последствия будут драматическими.
Согласно плану ЕС, чешские домохозяйства будут платить за выбросы углекислого газа, заложенные в цене бензина, дизеля, газа и угля. «Система вызывает отторжение и в других странах, поэтому реальным выглядит либо её ограничение, либо хотя бы отсрочка. Если цены на квоты резко вырастут, это приведёт к скачку инфляции, росту транспортных и коммунальных расходов, а многие семьи окажутся в энергетической бедности», — подчеркнул Кржечек.
По расчётам, при цене 45 евро за тонну CO₂ литр бензина подорожает на 3,30 кроны, дизель — на 3,50 кроны, мегаватт-час газа — на 272 кроны, а 100 кг угля — почти на 400 крон. При росте цены до 57 евро увеличение составит соответственно 4,10; 4,50; 345 и 500 крон. Однако уже сейчас квоты торгуются примерно по 81 евро, что означает рост на 5,90 крон за бензин, 6,40 крон за дизель, 490 крон за газ и 710 крон за уголь. Эксперты не исключают роста до 200 евро, что приведёт к удорожанию бензина на 14,50 крон, дизеля — на 15,70 крон, газа — на 1200 крон за мегаватт-час и угля — на 1755 крон за 100 кг.
«Наибольший удар придётся по социально слабым, ведь те, кто может себе позволить, уже переходят на другие виды отопления. Остальные же останутся с углём и заплатят больше всего», — отметил экономист.
По его словам, участие в торговле квотами спекулянтов представляет угрозу: «Это риск, ведь в теории недружественные государства могли бы намеренно разгонять цены». Он добавил, что система не должна раскалывать общество и толкать его к радикализации. В качестве примера он напомнил о протестах «жёлтых жилетов» во Франции, вызванных ростом топливных налогов.
Кржечек считает, что Чехии стоит рассмотреть вариант отказа от внедрения квот в национальное законодательство и оплату штрафов ЕС, если они окажутся приемлемыми. Однако при чрезмерных санкциях это может обернуться остановкой европейского финансирования.
«Идея Green Deal родилась в иное время — при низких военных расходах и сбалансированных бюджетах. Сегодня же она несёт слишком тяжёлые социальные и экономические последствия», — резюмировал Кжечек.
