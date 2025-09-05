6 причин, почему пенсия в Чехии может быть ниже 15 000 крон
5 сентября 2025
19:30
Несмотря на то, что средний размер пенсии в Чехии продолжает расти, многие пенсионеры получают менее 15 000 крон в месяц. Это связано с рядом факторов, которые напрямую влияют на итоговую сумму выплат.
1. Пробелы в страховом стаже
Каждый неучтённый период — серьёзная проблема. Он снижает как продолжительность страхового стажа, так и размер личной расчётной базы (средней пенсионной зарплаты). Для получения права на стандартную пенсию необходимо не менее 35 лет стажа. Если набран только минимальный стаж при наличии «дыр» в страховании, итоговая база может оказаться даже ниже минимальной зарплаты.
2. Минимальные взносы у самозанятых (OSVČ)
Предприниматели, которые длительное время платили лишь минимальные авансовые платежи по соцстрахованию, могут рассчитывать на очень низкую пенсию. Например, при ежемесячном платеже 4 000 крон и стаже 38 лет пенсия составит всего 12 469 крон. Даже при 5 500 кронах — лишь 15 397 крон.
3. Право на пропорциональную пенсию
Граждане, работавшие в нескольких странах, получают из Чехии только часть пенсии, соответствующую отработанным здесь годам. Если стаж в Чехии небольшой, выплаты будут ниже 15 000 крон. Однако общий уровень жизни в старости зависит и от пенсий из других стран, где человек работал и платил взносы.
4. Получение инвалидной пенсии I степени без работы
Период получения пенсии по инвалидности I степени не считается страховым стажем (в отличие от III степени). Если при этом человек не работал официально, его пенсия окажется ниже, чем у тех, кто продолжал трудиться.
5. Трудовая деятельность без участия в системе страхования
В расчёт пенсии идут только доходы, с которых уплачивались страховые взносы. Работа «в черную», занятость по договорам с выплатой ниже порога для соцстрахования или доходы от пассивных источников не учитываются. В итоге при минимальном стаже размер выплат будет низким.
6. Выход на досрочную пенсию при низких доходах
Выйти на пенсию раньше можно максимум за три года до достижения установленного возраста и только при стаже не менее 40 лет. Но досрочная пенсия всегда ниже обычной из-за постоянного уменьшения. При низких доходах ежемесячные выплаты оказываются особенно малы.
