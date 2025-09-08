Экономисты считают, что государство не может позволить себе повышение зарплат более чем на 5%
Профсоюзы хотели бы повысить зарплаты в государственном секторе на 7%, правительство — на 5%. По мнению экономистов, ни государственный бюджет, ни экономика не могут позволить себе более высокий рост, чем предлагает правительство.
Насколько будут повышены зарплаты в государственном секторе, пока не решено. В среду правительство обсуждало этот вопрос с профсоюзами. Профсоюзы требовали повышения на 7%, правительство предлагает пятипроцентный рост. Для менее оплачиваемых профессий профсоюзы хотели бы повышения на 13%, кабинет министров — только на 7%. По мнению экономистов, государство не может позволить себе более высокий рост, чем предлагает правительство.
Рост выше 5% не выдержали бы ни государственный бюджет, ни отечественная экономика. «Если экономика способна в долгосрочной перспективе расти примерно на 2%, а инфляция также должна составлять около 2%, и если заработная плата будет расти на 4-5%, то это нормально, но если на 6-7%, то уже нет», — сказал главный экономист Deloitte Давид Марек в программе Чешского телевидения «Вопросы Вацлава Моравеца».
Требование профсоюзов не является адекватным и по мнению вице-губернатора Чешского национального банка Евы Замразиловой. «Для ценовой стабильности предел составляет 5, максимум 5,5%», — сказала Замразилова.
Экономисты также обращают внимание на значительный инфляционный эффект. Августовская оценка инфляции составляет 2,5%, что является снижением по сравнению с 2,7-процентной инфляцией в июле. Снижение инфляции в первую очередь обусловлено годовым удешевлением топлива и энергии, в то время как цены на услуги выросли.
По мнению Замразиловой, удорожание услуг обусловлено заработной платой со стороны затрат, но также и со стороны спроса. «Если бы люди не могли себе позволить эти услуги, то они бы их не заказывали. Мы также сталкиваемся с изменением поведения потребителей, которые все больше переключаются на услуги. Вещи, которые раньше они делали дома, сегодня они заказывают, например, доставку продуктов, завтрак в ресторане, маникюр, парикмахерские», — говорит Замразилова.
Министр финансов Збынек Станюра (ODS) выделил из предлагаемого бюджета 279,5 миллиарда крон на повышение заработной платы в государственном секторе и в организациях, получающих субсидии. Это на 4,5% больше, чем в этом году. Эта сумма учитывает гарантированное законом повышение заработной платы учителей, полицейских и военных. Однако, по мнению профсоюзов, государство могло бы выделить на повышение заработной платы сотрудников на 10 миллиардов крон больше.
Средняя заработная плата в прошлом году составила 49 049 крон брутто. По сравнению с предыдущим годом она выросла на 3,4%.
