Экономисты считают, что государство не может позволить себе повышение зарплат более чем на 5%

Новости 420on 8 сентября 2025 09:30 890

Профсоюзы хотели бы повысить зарплаты в государственном секторе на 7%, правительство — на 5%. По мнению экономистов, ни государственный бюджет, ни экономика не могут позволить себе более высокий рост, чем предлагает правительство.