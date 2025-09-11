Энергетический прорыв: чешские инженеры обновят сердце Темелина





«Оборудование является одним из крупнейших в Европе. Благодаря их замене Темелин сможет продолжить повышение мощности», — сообщил представитель ČEZ Ладислав Кржиж.

Действующие генераторы, напрямую связанные с одним высоконапорным и тремя низконапорными элементами турбины, сегодня вырабатывают 1 086 мегаватт электроэнергии. В связи с приближением окончания их срока службы ČEZ принял решение о плановой замене.





«С момента запуска наших ядерных блоков нам удалось увеличить их мощность суммарно на 500 мегаватт. Это колоссальный объем электроэнергии, сопоставимый с работой крупной угольной электростанции, но без выбросов, дополнительного использования земель и других негативных факторов», — отметил глава ČEZ Даниэль Бенеш.





Тендер на замену генераторов ČEZ объявил в мае 2023 года. Лучшую заявку, включающую также 15-летнее сервисное обслуживание поставляемого оборудования, предложила Doosan Škoda Power.









«Мы продолжаем тесное сотрудничество по поставке турбоустановок и сервисной поддержке для Темелина. Но важно подчеркнуть, что мы победили в конкуренции с другими производителями, что подтверждает наше лидерство в сфере поставок энергетических комплексов и одновременно прочные позиции нашей чешской компании », — заявил представитель южнокорейской Doosan Enerbility, владеющей заводом в Пльзене, Сунву Сон.

Замена генераторов запланирована на периоды остановки отдельных блоков Темелина в 2029 и 2030 годах.





По данным ČEZ, турбоустановки относятся к техническим явлениям европейского масштаба: их масса превышает 2 000 тонн, общая длина вместе с генератором составляет 65 метров.



