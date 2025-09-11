ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Энергетический прорыв: чешские инженеры обновят сердце Темелина

11 сентября 2025
20:00
268
С момента запуска атомных электростанций в Дукованах и Темелине в них еще не поступало столь масштабной инвестиции, как сейчас. Энергетическая группа ČEZ выбрала поставщиком новых генераторов для двух блоков Темелина компанию Doosan Škoda Power из Пльзеня. Точная сумма контракта не разглашается, но речь идет о миллиардах крон.
«Оборудование является одним из крупнейших в Европе. Благодаря их замене Темелин сможет продолжить повышение мощности», — сообщил представитель ČEZ Ладислав Кржиж.

Действующие генераторы, напрямую связанные с одним высоконапорным и тремя низконапорными элементами турбины, сегодня вырабатывают 1 086 мегаватт электроэнергии. В связи с приближением окончания их срока службы ČEZ принял решение о плановой замене.

«С момента запуска наших ядерных блоков нам удалось увеличить их мощность суммарно на 500 мегаватт. Это колоссальный объем электроэнергии, сопоставимый с работой крупной угольной электростанции, но без выбросов, дополнительного использования земель и других негативных факторов», — отметил глава ČEZ Даниэль Бенеш.

Тендер на замену генераторов ČEZ объявил в мае 2023 года. Лучшую заявку, включающую также 15-летнее сервисное обслуживание поставляемого оборудования, предложила Doosan Škoda Power.

«Мы продолжаем тесное сотрудничество по поставке турбоустановок и сервисной поддержке для Темелина. Но важно подчеркнуть, что мы победили в конкуренции с другими производителями, что подтверждает наше лидерство в сфере поставок энергетических комплексов и одновременно прочные позиции нашей чешской компании», — заявил представитель южнокорейской Doosan Enerbility, владеющей заводом в Пльзене, Сунву Сон.

Замена генераторов запланирована на периоды остановки отдельных блоков Темелина в 2029 и 2030 годах.

По данным ČEZ, турбоустановки относятся к техническим явлениям европейского масштаба: их масса превышает 2 000 тонн, общая длина вместе с генератором составляет 65 метров.

Ожидается, что пльзеньская компания также станет поставщиком турбин и машинного зала для двух новых блоков Дукованской АЭС. В 2024 году тендер на их строительство выиграла южнокорейская компания KHNP.
энергетика
