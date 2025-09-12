ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Инфляция в Чехии является 14-й самой низкой в Европе

Новости 420on
12 сентября 2025
13:00
534
В августе Чехия поднялась на одну строчку в европейском рейтинге инфляции. Из 41 страны, участвующей в рейтинге, она заняла 14-е место, тогда как в июле была на 15-м месте. Об этом свидетельствует анализ инвестиционной платформы Portu. По данным Чешского статистического управления, потребительские цены в Чехии в августе выросли на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно анализу, самая высокая инфляция в Европе по-прежнему была в Украине — 13,2%. Россия показала рост цен на 8,8% в годовом исчислении. Высокая инфляция была также в Молдове (7,9%) и Беларуси (7,4%). Самая низкая инфляция была зафиксирована в Лихтенштейне и Швейцарии (по 0,2%).




Из соседних стран инфляция была выше, чем в Чехии, в Польше, где она составила 2,8%. В Словакии она составила 4,4%, а в Австрии — 4,1%. В Германии в августе она составила 2,2%.




Согласно предварительным оценкам Евростата, годовая инфляция в еврозоне в августе ускорилась до 2,1%, но по-прежнему остается близка к долгосрочной цели в два процента.




Положительным моментом является то, что базовая инфляция, которая не включает колеблющиеся цены на продукты питания и энергию, осталась на уровне 2,3%, что стало самым низким показателем с января 2022 года, сообщил аналитик Portu Марек Покорный. Однако, по его мнению, в некоторых странах инфляция по-прежнему вызывает опасения. В августе она достигла 6,2% в Эстонии, 4,6% в Хорватии и 4,1% в Латвии.
инфляция Чехия
