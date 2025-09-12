Инфляция в Чехии является 14-й самой низкой в Европе

Новости 420on 12 сентября 2025 13:00 534

В августе Чехия поднялась на одну строчку в европейском рейтинге инфляции. Из 41 страны, участвующей в рейтинге, она заняла 14-е место, тогда как в июле была на 15-м месте. Об этом свидетельствует анализ инвестиционной платформы Portu. По данным Чешского статистического управления, потребительские цены в Чехии в августе выросли на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.