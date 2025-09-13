Зарплаты в Чехии растут слишком быстро, говорит представитель Центробанка
13 сентября 2025
Чешский национальный банк (ЧНБ) ожидает, что в ближайшие годы экономика страны будет расти быстрее. Зарплаты и цены на недвижимость также будут расти выше среднего, говорит директор валютного отдела ЧНБ Петр Скленарж в первом большом интервью в новой должности.
Чешская экономика оправилась от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и энергетического шока и растет самыми быстрыми темпами за последние три года. Во втором квартале валовой внутренний продукт достиг годового роста в 2,6%. «Наш прогноз предполагает рост в этом году на уровне около 2,6%, в следующем году он будет расти аналогичными темпами, а в 2027 году темпы роста, возможно, достигнут отметки в 3%», — говорит в интервью SZ Byznys Петр Скленарж, который вступил в должность директора валютного отдела ЧНБ в июне этого года.
Основным двигателем роста будут более высокие расходы домохозяйств. «Мы видим, что уровень безработицы остается относительно низким. Очень быстро растут и заработные платы», — добавляет Скленарж. Чешские домохозяйства постепенно начинают тратить сбережения, накопленные во время пандемии. Уровень сбережений снижается с рекордных более 20%, но по-прежнему остается высоким — на уровне около 18%.
Положительно начинает развиваться и ситуация в промышленности. «Если в предыдущие годы производство или добавленная стоимость в промышленности снижались, то в этом году они немного растут или стабилизируются. Даже в области фиксированных инвестиций компаний мы видим, что в последние два квартала происходит постепенный поворот», — описывает Скленарж. По его мнению, промышленность будет расти благодаря более сильному внешнему спросу.
Призрак инфляции
Несмотря на положительную динамику экономики, сохраняются значительные инфляционные риски. Самая большая проблема — это диспропорция между ростом заработной платы и производительностью труда. «Рост заработной платы в этом году составит около 7%. Если вычесть из этого инфляцию, то рост реальных заработных плат составит около 4,5%. А рост производительности труда будет скорее на уровне 1-2%», — предупреждает Скленарж.
По данным центрального банка, сбалансированный рост заработной платы должен быть на уровне около 4-5%, чтобы цены не росли слишком быстро. На следующий год ЧНБ ожидает, что рост заработной платы несколько замедлится, но все равно будет выше среднего и останется на уровне от 5 до 6%. Быстрый рост заработной платы уже сейчас отражается на инфляции в сфере услуг. «Это одна из причин, по которой центральный банк заявляет, что должен оставаться бдительным в вопросах денежно-кредитной политики», — говорит Скленарж.
Еще одним значительным инфляционным риском являются цены на недвижимость. «Это один из факторов, который увеличивает базовую инфляцию, то есть показатель долгосрочного инфляционного давления в экономике», — объясняет Скленарж. Кроме того, рост цен на недвижимость отражается на размере арендной платы, ценах на строительные работы и даже на ценах на мебель.
ЧНБ ожидает, что темпы роста цен на недвижимость в настоящее время достигают своего пика. «В этом году цены на недвижимость вырастут в среднем на 10–11%, в следующем году — на 7%», — прогнозирует Скленарж. Это по-прежнему очень быстрый рост, причем центральный банк не рассчитывает на коррекцию цен. «Мы говорим о замедлении роста, а не о падении цен на недвижимость», — уточняет он.
Чехи покоряют мир
Из-за сохраняющихся инфляционных рисков процентные ставки будут оставаться на более высоком уровне дольше, чем ожидалось. «Речь идет о том, чтобы приблизиться к идеальному состоянию, когда рост заработной платы будет соответствовать росту производительности труда», — считает Скленарж. Текущая рестриктивная денежно-кредитная политика (то есть более высокие процентные ставки) должна постепенно замедлить спрос на недвижимость.
Однако в чешской экономике появился и один очень положительный феномен. Уникальным является, в частности, экспансия чешских компаний за рубеж. В целом чехи уже инвестировали за рубежом 72 миллиарда долларов (1,5 триллиона крон). «Если отнести это к душевому показателю, то это в семь раз больше, чем у Польши или Словакии. В Восточной и Центральной Европе нет страны, которая была бы лучше», — говорит Скленарж.
Он объясняет это сочетанием факторов, начиная от быстрой и широкомасштабной приватизации в 90-е годы, заканчивая идеальным размером чешского рынка и исторической традицией. «Мы продолжаем традицию Австро-Венгрии или Первой республики, когда здесь возникали группы, которые хотели выйти в мир и завоевать его во всех областях», — добавляет он.
Одновременно меняются и отношения Чехии с Германией. Из положения простого субподрядчика Чехия постепенно превратилась в важного экономического партнера с активным торговым профицитом. Доля экспорта в Германию в общем объеме экспорта снизилась с почти 40% 20 лет назад до нынешних примерно 29%.
