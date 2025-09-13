Зарплаты в Чехии растут слишком быстро, говорит представитель Центробанка

Новости 420on 13 сентября 2025 08:30 264

Чешский национальный банк (ЧНБ) ожидает, что в ближайшие годы экономика страны будет расти быстрее. Зарплаты и цены на недвижимость также будут расти выше среднего, говорит директор валютного отдела ЧНБ Петр Скленарж в первом большом интервью в новой должности.