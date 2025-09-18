Regiojet закупит новые гибридные поезда BEDMU на 9 миллиардов крон

В общей сложности 34 гибридных состава будут приобретены перевозчиком Regiojet. Их производитель, компания Škoda Group, получит за них 9 миллиардов крон. Поезда должны иметь низкий уровень выбросов, быть экономически устойчивыми и менее шумными.