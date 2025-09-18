Regiojet закупит новые гибридные поезда BEDMU на 9 миллиардов крон
18 сентября 2025
12:00
442
В общей сложности 34 гибридных состава будут приобретены перевозчиком Regiojet. Их производитель, компания Škoda Group, получит за них 9 миллиардов крон. Поезда должны иметь низкий уровень выбросов, быть экономически устойчивыми и менее шумными.
Новые поезда, которые RegioJet начнет использовать с декабря 2029 года на линиях северо-восточной Чехии, будут работать как на независимой тяге, так и использовать тяговое электричество на электрифицированных участках.
О сделке компании сообщили на совместной пресс-конференции.
RegioJet запустит новые поезда на линиях, которые он будет обслуживать с декабря 2029 года, а именно Пардубице — Либерец, Либерец — Усти-над-Лабем, Колин — Румбурк и из Праги в Танвальд и Румбурк. За 15 лет эксплуатации государство заплатит перевозчику 11,63 миллиарда крон.
Перевозчик победил в открытом конкурсе Министерства транспорта, в котором государство выбирало из четырех предложений. Это самый крупный конкурс на дальнемагистральные поезда, который когда-либо проводило министерство.
Поезда нового типа BEDMU (батарейный электрический дизельный моторный блок) предназначены для линий, где еще не завершена электрификация. Они могут использовать электричество от силовых линий и батарей, а также имеют дизельный двигатель, который увеличивает запас хода, который должен работать на синтетическом дизельном топливе HVO, что должно минимизировать воздействие на окружающую среду.
Их использование должно сократить годовые выбросы углекислого газа на 19 000 тонн. Поезда можно будет переоборудовать в чисто аккумуляторные или электрические агрегаты.
Благодаря новым поездам и постепенной модернизации линии перевозчик сможет предложить пассажирам более быстрое сообщение. Например, путь между Пардубице и Либерцем сократится почти на полчаса, сказал владелец компании RegioJet Радим Янчура.
Компания хочет развивать инфраструктуру
RegioJet считает современные поезда одним из столпов, которые позволят улучшить и ускорить движение на северо-востоке Чехии. Другими столпами компания назвала развитие инфраструктуры и изменение в организации транспорта.
По словам директора по стратегии компании Йиржи Шмидта, RegioJet готова принять участие в проектах по развитию инфраструктуры, чтобы инвестиции не были потрачены зря.
Škoda Group поставит RegioJet 18 двухвагонных поездов на 120 мест и 16 трехвагонных поездов на 197 мест. Производство поездов будет осуществляться в Чешской Республике, и, по словам директора Škoda Group Петра Новотного, большинство поставщиков также будут из Чехии.
По словам Шмидта, развитие железнодорожного транспорта на северо-востоке Чехии остановилось перед Первой мировой войной, время в пути соответствует 30-м годам прошлого века, а в Либерцком крае нет ни одного километра электрифицированной линии.
На четырех из пяти линий, которые RegioJet переймет на северо-востоке Чехии, в настоящее время курсирует Arriva. RegioJet предложил в тендере самую низкую цену из всех участников, среди которых были также Arriva, České dráhy и Leo Express.
Он рассчитывает на ежедневную компенсацию в размере более 1,99 миллиона крон, что соответствует примерно 170 крон за километр. Итоговая цена примерно на 10-20% выше, чем та, которую в настоящее время взимает Arriva, которая эксплуатирует на этих линиях старые поезда.
О сделке компании сообщили на совместной пресс-конференции.
RegioJet запустит новые поезда на линиях, которые он будет обслуживать с декабря 2029 года, а именно Пардубице — Либерец, Либерец — Усти-над-Лабем, Колин — Румбурк и из Праги в Танвальд и Румбурк. За 15 лет эксплуатации государство заплатит перевозчику 11,63 миллиарда крон.
Перевозчик победил в открытом конкурсе Министерства транспорта, в котором государство выбирало из четырех предложений. Это самый крупный конкурс на дальнемагистральные поезда, который когда-либо проводило министерство.
Поезда нового типа BEDMU (батарейный электрический дизельный моторный блок) предназначены для линий, где еще не завершена электрификация. Они могут использовать электричество от силовых линий и батарей, а также имеют дизельный двигатель, который увеличивает запас хода, который должен работать на синтетическом дизельном топливе HVO, что должно минимизировать воздействие на окружающую среду.
Их использование должно сократить годовые выбросы углекислого газа на 19 000 тонн. Поезда можно будет переоборудовать в чисто аккумуляторные или электрические агрегаты.
Благодаря новым поездам и постепенной модернизации линии перевозчик сможет предложить пассажирам более быстрое сообщение. Например, путь между Пардубице и Либерцем сократится почти на полчаса, сказал владелец компании RegioJet Радим Янчура.
Компания хочет развивать инфраструктуру
RegioJet считает современные поезда одним из столпов, которые позволят улучшить и ускорить движение на северо-востоке Чехии. Другими столпами компания назвала развитие инфраструктуры и изменение в организации транспорта.
По словам директора по стратегии компании Йиржи Шмидта, RegioJet готова принять участие в проектах по развитию инфраструктуры, чтобы инвестиции не были потрачены зря.
Škoda Group поставит RegioJet 18 двухвагонных поездов на 120 мест и 16 трехвагонных поездов на 197 мест. Производство поездов будет осуществляться в Чешской Республике, и, по словам директора Škoda Group Петра Новотного, большинство поставщиков также будут из Чехии.
По словам Шмидта, развитие железнодорожного транспорта на северо-востоке Чехии остановилось перед Первой мировой войной, время в пути соответствует 30-м годам прошлого века, а в Либерцком крае нет ни одного километра электрифицированной линии.
На четырех из пяти линий, которые RegioJet переймет на северо-востоке Чехии, в настоящее время курсирует Arriva. RegioJet предложил в тендере самую низкую цену из всех участников, среди которых были также Arriva, České dráhy и Leo Express.
Он рассчитывает на ежедневную компенсацию в размере более 1,99 миллиона крон, что соответствует примерно 170 крон за километр. Итоговая цена примерно на 10-20% выше, чем та, которую в настоящее время взимает Arriva, которая эксплуатирует на этих линиях старые поезда.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
305
11:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
652
22:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
1970
21:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
2811
19:30
17 СЕНТЯБРЯ 2025
4074
18:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
2066
16:30
17 СЕНТЯБРЯ 2025
4589
15:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
2212
11:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
2391
21:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
3171
19:30
16 СЕНТЯБРЯ 2025
2957
18:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
2847
16:30
16 СЕНТЯБРЯ 2025
4848
13:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
3331