Клиенты обанкротившихся банков смогут получать компенсацию вкладов через интернет

19 сентября 2025
18:00
Клиентам обанкротившихся банков больше не придется совершать лишние поездки в отделения. Они смогут запросить компенсацию за вклады и перевести средства на свой новый счет через интернет с помощью банковской идентификации. Об этом сообщил Гарантийная система финансового рынка (Garantní systém finančního trhu), которая осуществляет выплаты.
Вклады в банках, строительных сберегательных кассах и кредитных кооперативах по закону застрахованы на сумму до 100 000 евро, что составляет примерно 2,5 миллиона крон.

С 1995 года люди получали компенсации по вкладам в 20 случаях банкротства финансовых учреждений. «По данным на январь этого года, банковскую идентификацию используют 4,65 миллиона человек, и их число продолжает расти. Поэтому для будущих выплат компенсаций мы ввели возможность подать заявление онлайн с использованием банковской идентификации», — заявила исполнительный директор Гарантийной системы Рената Кадлецова.

По ее словам, это станет еще одним способом получения денег. По-прежнему сохраняется возможность личного визита в отделение банка-агента, подачи заявления по почте или через лицо с доверенностью.

Подать заявление и получить компенсацию онлайн смогут лица с постоянным местом жительства в Чехии, у которых настроена банковская идентификация. Этой услугой также смогут воспользоваться клиенты Коммерческого банка (Komerční banka), использующие сервис «KB Ключ».

О всех способах получения, сроках выплат, а также об общей сумме к выплате клиенты обанкротившегося финансового учреждения будут проинформированы заказным письмом, которое Гарантийная система направит по адресу постоянного проживания, зарегистрированному в данной финансовой организации.

Банковская идентификация служит для подтверждения личности, входа в систему или надежного подписания документов в онлайн-среде. Ею могут пользоваться клиенты интернет-банкинга. С этого года ее предоставляют все одиннадцать банков, ориентированных на рядовых граждан. 
банки экономика
