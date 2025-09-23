Состояние чехов, находящееся в управлении частных банков, выросло в прошлом году на 45 миллиардов крон

23 сентября 2025

За 2024 год финансовое состояние чехов выросло на 6%. В частном банковском управлении они хранили 799 миллиардов крон, что на 45 миллиардов крон больше, чем годом ранее.