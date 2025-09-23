ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Состояние чехов, находящееся в управлении частных банков, выросло в прошлом году на 45 миллиардов крон

Новости 420on
23 сентября 2025
08:00
950
За 2024 год финансовое состояние чехов выросло на 6%. В частном банковском управлении они хранили 799 миллиардов крон, что на 45 миллиардов крон больше, чем годом ранее.
Чехи с состоянием не менее 10 миллионов крон на конец 2024 года хранили в частном банковском управлении 799 миллиардов крон, что на 45 миллиардов крон больше, чем годом ранее. Инвестиции составляли 59% всех их финансовых активов, годом ранее это было 55%. Об этом свидетельствуют статистические данные, предоставленные Ассоциацией капитального рынка Чешской Республики (AKAT) агентству ČTK.

Клиентами частного банковского обслуживания являются физические лица, которые имеют в частных банках не менее 10 миллионов крон. Однако большинство клиентов частного банковского обслуживания составляют физические лица с состоянием более 25 миллионов крон, которые участвовали в 799 миллиардах управляемым имуществом на сумму 600 миллиардов крон.

«В 2024 году финансовое имущество состоятельных чехов выросло на 6%, и это не только благодаря новым клиентам, ориентированным скорее на инвестиционные продукты, но и благодаря приросту уже инвестированных средств, что видно из средств в инвестиционных продуктах за 2024 год на сумму более 55 миллиардов крон», — сообщила исполнительный директор AKAT Яна Бродани. По ее словам, таким образом продолжается рост доли инвестиций в общих финансовых активах в частном банковском секторе.

«Клиенты частных банков у нас сегодня очень хорошо понимают основные правила сохранения и увеличения реальной стоимости своих финансовых активов», — сообщил председатель ассоциации Яромир Сладковский. Большую часть своих денег они инвестируют. У этой группы клиентов он видит наибольшие знания в соблюдении основных правил, которые ведут к успешному инвестированию, то есть распределению активов между акциями, облигациями, недвижимостью и другими видами активов. «А также соблюдение инвестиционного горизонта и долгосрочной инвестиционной стратегии, которая не подвержена краткосрочным колебаниям на рынках», — добавил он.
недвижимость банки Чехия
