Правительство Чехии утвердит проект государственного бюджета 30 сентября

Новости 420on 25 сентября 2025 11:00 369

Министр финансов Збынек Станюра заявил, что проект государственного бюджета на следующий год будет утвержден правительством на следующей неделе. По его словам, цель состоит в том, чтобы утвердить окончательную версию бюджета.