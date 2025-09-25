Правительство Чехии утвердит проект государственного бюджета 30 сентября
Министр финансов Збынек Станюра заявил, что проект государственного бюджета на следующий год будет утвержден правительством на следующей неделе. По его словам, цель состоит в том, чтобы утвердить окончательную версию бюджета.
Правительство утвердит проект государственного бюджета на следующий год 30 сентября. Об этом в понедельник сообщил министр финансов Збынек Станьюра (ODS) в эфире Чешского телевидения (ČT). Это крайний срок, поскольку по закону правительство должно передать проект бюджета в Палату депутатов до конца сентября. Ранее представители правительства заявляли, что бюджет должен быть утвержден уже на этой неделе, однако в повестке дня заседания кабинета министров в среду этот вопрос не фигурирует.
Станюра сказал ČT, что цель состоит в том, чтобы утвердить уже окончательную версию бюджета. В настоящее время продолжаются политические переговоры, и, по его словам, сотрудникам Министерства финансов потребуется семь-восемь дней, чтобы внести изменения в очень обширный проект бюджета. «Одно изменение может вызвать изменения во многих приложениях, во многих таблицах», — сказал Станюра. По его словам, в среду министры также будут обсуждать с профсоюзами вопрос о повышении заработной платы в государственном секторе, что также повлияет на окончательный вид ключевого закона о государственном бюджете.
В конце августа Министерство финансов представило правительству проект государственного бюджета с дефицитом в 286 миллиардов крон. Кабинет министров еще может внести изменения в проект. Недовольство предложенным бюджетом выразило, в частности, Министерство транспорта, министр Мартин Купка (ODS) заявил, что в главе бюджета не хватает до 60 миллиардов крон. Однако на прошлой неделе после заседания кабинета он заявил, что решение проблемы нехватки средств находится на хорошем пути.
На этот год запланирован дефицит государственного бюджета в размере 241 миллиарда крон. По словам Станюры, причиной увеличения дефицита в следующем году является рост расходов на оборону с 2 до 2,35% валового внутреннего продукта (ВВП) и возвратный кредит на строительство новых ядерных блоков на АЭС «Дукованы». Без этих чрезвычайных статей, по словам министра, дефицит в следующем году составил бы 237 миллиардов крон.
Согласно закону, правительство должно представить проект государственного бюджета в Палату депутатов до конца сентября. Учитывая, что в начале октября состоятся выборы, но решение по проекту будет принимать Палата депутатов в новом составе. Оппозиционное движение ANO, которое, согласно опросам, является фаворитом выборов, уже дало понять, что не примет нынешний проект и будет стремиться к его переработке. В таком случае Чехия, вероятно, начнет год с временного бюджета, который ограничивает расходы правительства.
