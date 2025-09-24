Шиллерова: Реформа чаевых позволит сократить «серую» экономику
24 сентября 2025
16:30
939
Освобождение чаевых от налогов и отчислений в систему здравоохранения и социального страхования, которое движение ANO включило в свою предвыборную программу, может существенно сократить масштабы «серой» экономики, облегчить доступ работников к ипотекам и лизингу, а также придать отрасли большую правовую стабильность. Об этом на пресс-конференции заявила заместитель председателя ANO Алена Шиллерова. Председатель секции гастрономии Хозяйственной палаты Чехии Лубош Кастнер назвал это шагом в правильном направлении. По его словам, чешская гастрономия находится в кризисе и нуждается в переменах.
Закон в Чехии не устанавливает чёткий порядок налогообложения чаевых. Если работодатель относит их к выручке ресторана, они облагаются налогом: 15% для индивидуальных предпринимателей и 21% для юридических лиц. Если же чаевые распределяются между работниками, они включаются в их зарплату и подлежат 15% налогообложению.
По словам Шиллеровой, на практике чаевые часто не учитываются в официальных доходах и уходят в «серую» экономику. Сейчас государство получает с чаевых 300–400 000 000 крон в год, хотя при среднем уровне чаевых в ресторанах около 6% от счета этот показатель должен составлять 12–13 000 000 000 крон. ANO намерено добиться того, чтобы чаевые выплачивались как отдельная позиция к зарплате без налогов и социальных отчислений. При этом Шиллерова не исключила, что государство может установить необлагаемый лимит.
Она отметила, что из-за неучёта чаевых в официальных доходах у работников гастрономии самые сложные условия при получении ипотек или лизинга. Это также создаёт проблемы, например, при определении размера алиментов после развода родителей. По её словам, чаевые составляют 20–50% чистого заработка сотрудников отрасли. Помимо реформы чаевых ANO планирует добиваться снижения НДС на безалкогольные напитки, подаваемые в заведениях общественного питания, с 21 до 12%.
«Чешская гастрономия и почти 100 000 её работников нуждаются в серьёзном импульсе. Этот сектор оказался самым пострадавшим в пандемию COVID-19 и за последние годы — из-за роста налогов и цен на электроэнергию, жёстких условий найма, снижения покупательной способности и чрезмерного количества проверок — не получил ни одного положительного момента», — сказал Кастнер. По его словам, легализация чаевых и снижение НДС могут стать двумя ключевыми мерами поддержки отрасли.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
368
19:30
24 СЕНТЯБРЯ 2025
374
18:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
813
17:30
24 СЕНТЯБРЯ 2025
650
15:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
880
14:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
1531
22:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
1487
20:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
2660
11:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
1810
10:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
3208
09:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
2214
08:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
1880
21:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4171
20:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4474