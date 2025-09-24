Шиллерова: Реформа чаевых позволит сократить «серую» экономику

Закон в Чехии не устанавливает чёткий порядок налогообложения чаевых. Если работодатель относит их к выручке ресторана, они облагаются налогом: 15% для индивидуальных предпринимателей и 21% для юридических лиц. Если же чаевые распределяются между работниками, они включаются в их зарплату и подлежат 15% налогообложению.









По словам Шиллеровой, на практике чаевые часто не учитываются в официальных доходах и уходят в «серую» экономику. Сейчас государство получает с чаевых 300–400 000 000 крон в год, хотя при среднем уровне чаевых в ресторанах около 6% от счета этот показатель должен составлять 12–13 000 000 000 крон. ANO намерено добиться того, чтобы чаевые выплачивались как отдельная позиция к зарплате без налогов и социальных отчислений. При этом Шиллерова не исключила, что государство может установить необлагаемый лимит.

Она отметила, что из-за неучёта чаевых в официальных доходах у работников гастрономии самые сложные условия при получении ипотек или лизинга. Это также создаёт проблемы, например, при определении размера алиментов после развода родителей. По её словам, чаевые составляют 20–50% чистого заработка сотрудников отрасли. Помимо реформы чаевых ANO планирует добиваться снижения НДС на безалкогольные напитки, подаваемые в заведениях общественного питания, с 21 до 12%.



