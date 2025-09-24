ЧНБ сохранил ставки без изменений: инфляционные риски сохраняются
24 сентября 2025
19:30
375
Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) на заседании в среду, 24 сентября, оставил ключевые процентные ставки на прежнем уровне. Базовая ставка осталась на отметке 3,50%.
Решение не стало неожиданностью для экономистов: на него повлияли сохраняющиеся проинфляционные риски, особенно в сфере услуг, рост заработных плат и повышение цен на недвижимость.
Ключевая двухнедельная репо-ставка удерживается на уровне 3,50% с мая, когда ЧНБ в последний раз снизил процентные ставки на четверть процентного пункта.
В августе инфляция в Чехии составила 2,5%. Дорожают главным образом услуги.
По словам аналитика Komerční banka Кевина Тран Нгуена, стабильность ставок и «ястребиная» позиция ЧНБ объясняются быстрым ростом цен на услуги и недвижимость, а также рисками в области бюджетной политики. Дополнительным фактором риска он назвал сохранение высокого роста заработных плат при слабом росте производительности.
Главный экономист Banka Creditas Петр Дуфек отметил, что рост зарплат в этом году превысил ожидания ЧНБ, что усиливает опасения влияния на цены услуг.
По его словам, к снижению ставок ЧНБ может подтолкнуть лишь более быстрый спад инфляционных давлений или значительное укрепление кроны, которое удешевило бы импортные товары.
Глава ЧНБ Алеш Михл подчеркнул, что решение совета было единогласным: для достижения 2% инфляционного целевого уровня необходима относительно строгая денежная политика. Основные риски для инфляции, по его словам, связаны с подорожанием продовольствия и услуг, оживлением кредитной активности на рынке недвижимости, быстрым ростом зарплат и дополнительными расходами государственных институтов. В сторону снижения инфляции может действовать лишь укрепление кроны.
Совет также оставил без изменений и остальные ставки:
- ломбардиную — 4,5%,
- дисконтную — 2,5%.
Во время инфляционной волны ЧНБ удерживал базовую ставку на уровне 7%. Снижение началось в декабре 2023 года. По мнению аналитика Generali Investments Радомира Яча, из заявлений представителей банка можно сделать вывод, что цикл смягчения монетарной политики уже завершён.
Ставки ЧНБ напрямую влияют на проценты по банковским вкладам и кредитам. Для бизнеса более высокие ставки означают дорогие кредиты на инвестиции и оборот, для населения — подорожание ипотек. В то же время при высоких ставках обычно растёт доходность депозитов.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
368
18:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
815
17:30
24 СЕНТЯБРЯ 2025
650
16:30
24 СЕНТЯБРЯ 2025
939
15:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
880
14:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
1531
22:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
1487
20:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
2660
11:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
1810
10:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
3208
09:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
2214
08:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
1880
21:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4171
20:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4474