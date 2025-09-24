ЧНБ сохранил ставки без изменений: инфляционные риски сохраняются





Решение не стало неожиданностью для экономистов: на него повлияли сохраняющиеся проинфляционные риски, особенно в сфере услуг, рост заработных плат и повышение цен на недвижимость





Ключевая двухнедельная репо-ставка удерживается на уровне 3,50% с мая, когда ЧНБ в последний раз снизил процентные ставки на четверть процентного пункта.

В августе инфляция в Чехии составила 2,5%. Дорожают главным образом услуги.









По словам аналитика Komerční banka Кевина Тран Нгуена, стабильность ставок и «ястребиная» позиция ЧНБ объясняются быстрым ростом цен на услуги и недвижимость , а также рисками в области бюджетной политики. Дополнительным фактором риска он назвал сохранение высокого роста заработных плат при слабом росте производительности.





Главный экономист Banka Creditas Петр Дуфек отметил, что рост зарплат в этом году превысил ожидания ЧНБ, что усиливает опасения влияния на цены услуг.

По его словам, к снижению ставок ЧНБ может подтолкнуть лишь более быстрый спад инфляционных давлений или значительное укрепление кроны, которое удешевило бы импортные товары.









Глава ЧНБ Алеш Михл подчеркнул, что решение совета было единогласным: для достижения 2% инфляционного целевого уровня необходима относительно строгая денежная политика . Основные риски для инфляции, по его словам, связаны с подорожанием продовольствия и услуг, оживлением кредитной активности на рынке недвижимости, быстрым ростом зарплат и дополнительными расходами государственных институтов. В сторону снижения инфляции может действовать лишь укрепление кроны.

Совет также оставил без изменений и остальные ставки:

ломбардиную — 4,5%,

дисконтную — 2,5%.



Во время инфляционной волны ЧНБ удерживал базовую ставку на уровне 7%. Снижение началось в декабре 2023 года. По мнению аналитика Generali Investments Радомира Яча, из заявлений представителей банка можно сделать вывод, что цикл смягчения монетарной политики уже завершён.



