Новое правительство Чехии, скорее всего, не примет евро

6 октября 2025

Несмотря на то, что в чешской экономике растет количество операций, проводимых в евро, и их объем увеличивается, партии, которые победили на парламентских выборах в этом году, за исключением движения STAN и Пиратов, не хотят принимать единую европейскую валюту и намерены продолжать сражаться за сохранение кроны.