Новое правительство Чехии, скорее всего, не примет евро
6 октября 2025
09:30
68
Несмотря на то, что в чешской экономике растет количество операций, проводимых в евро, и их объем увеличивается, партии, которые победили на парламентских выборах в этом году, за исключением движения STAN и Пиратов, не хотят принимать единую европейскую валюту и намерены продолжать сражаться за сохранение кроны.
Уходящий кабинет министров в прошлом году отложил вопрос о принятии евро, оставив его решение следующему правительству. Каким бы ни был его состав, оно, скорее всего, не примет единую европейскую валюту.
«Чешская крона — ключ к нашему экономическому суверенитету», — заявило движение ANO в своей предвыборной программе.
Представители движения также заявили, что правительство в новом составе не примет евро и не предпримет никаких шагов по его введению. То, что это было бы невыгодным шагом, утверждают также коалиция Spolu, SPD и Motoristé.
Единую европейскую валюту евро используют 20 из 27 стран-членов Европейского союза, в общей сложности около 350 миллионов человек. С января в еврозону также войдет Болгария.
В безналичной форме евро существует с января 1999 года, в виде монет и банкнот используется с 2002 года. Чехия обязалась принять евро при вступлении в ЕС в 2004 году.
Введение единой европейской валюты приветствовали бы в первую очередь крупные чешские предприятия. По их мнению, это повысило бы их конкурентоспособность и сделало бы страну более привлекательной для международных инвестиций.
