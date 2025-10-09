ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Глава ŘSD: строительство всех дорог продолжается, но в будущем не хватает миллиардов крон

9 октября 2025
09:00
Генеральный директор Управления автомобильных дорог и автомагистралей Чехии (ŘSD) Радек Матл заявил, что в стране сейчас реализуется рекордное количество инфраструктурных проектов, однако в ближайшие годы строительству может угрожать дефицит финансирования. По его словам, все текущие стройки на 2025 год полностью обеспечены средствами, но начало новых проектов находится под вопросом.
Матл в интервью телеканалу ČT24 отметил, что в бюджете Государственного фонда транспортной инфраструктуры (SFDI) на 2026 год не хватает около 40 миллиардов крон, чтобы профинансировать все запланированные проекты. Он выразил надежду, что в ближайшие недели или месяцы средства всё же будут добавлены, подчеркнув, что пока ситуация не является критической, но в случае нехватки денег запуск ряда строек может быть отложен на несколько месяцев.

Ранее лидер движения ANO и вероятный будущий премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что из-за отсутствия средств приостанавливаются дорожные и железнодорожные проекты. Исполняющий обязанности министра транспорта Мартин Купка (ODS) это опроверг, подчеркнув, что ни одно начатое строительство не остановлено, хотя для продолжения реализации потребуется найти дополнительные ресурсы.

Матл отверг утверждения о якобы полученном «устном распоряжении» не подписывать крупные контракты. По его словам, решение временно ограничить подписание новых договоров было принято по взаимной договорённости с министром транспорта. Контракты на менее значительные объекты продолжают заключаться.

Какие проекты под угрозой

Недостаток средств может затронуть выкуп земель под строительство, особенно на участках скоростной трассы D3 в Центральночешском крае и Пражского кольца, где требуется значительное финансирование. Под угрозой также может оказаться начало работ на D11 между Яромержем и Трутновом, которое планировалось начать в декабре 2025 года, но пока обеспечено средствами только в текущем бюджете.

Среди других проектов, которым грозит задержка, Матл назвал продолжение D35 между Улебицами и Горицами в районе Йичина, а также строительство участков трасс D55 (Кокоры – Пршеров), D48 и двух новых отрезков D6.

Рекордные объёмы строительства и бюджета

По словам Матла, за последние десять лет бюджет ŘSD вырос с 25–30 миллиардов до 82 миллиардов крон, что является самым высоким показателем в истории ведомства. В Чехии в настоящее время ведутся работы на 185 километрах автомагистралей — также рекордный объём за всю историю страны.

Матл подчеркнул, что парадокс текущей ситуации заключается в том, что «раньше были деньги, но не было готовых проектов, а теперь — наоборот».

Действующее правительство временно приостановило обсуждение бюджета SFDI на следующий год, который предусматривает расходы в размере 187 миллиардов крон. Министр Купка признал нехватку 37 миллиардов, но отметил, что поиск недостающих средств — обычная практика при смене кабинета. Бабиш, напротив, настаивает на том, что деньги должна найти ещё действующая администрация. 
