ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Товары ко Дню поминовения в Чехии подешевели

Новости и статьи
22 октября 2025
20:00
321
Свечи в стеклянных подсвечниках стали дешевле почти на 20%.
В этом году традиционные товары ко Дню всех усопших в Чехии преимущественно стали дешевле по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует исследование рекламных проспектов семи крупнейших торговых сетей страны.

Наиболее заметное снижение цен коснулось свечей в стеклянных подсвечниках — их стоимость уменьшилась почти на пятую часть и составила в среднем 35,22 кроны. Искусственные цветочные композиции подешевели примерно на десять процентов до 101,25 кроны, а букеты из живых цветов — на восемь процентов до 68,33 кроны.

Единственным товаром, который незначительно подорожал, стали свечи в пластиковой упаковке — их цена выросла на 3% и достигла 17,88 кроны. Средняя скидка на поминальные товары составляет 10% против 15% годом ранее.

В прошлом году чехи потратили на цветы рекордные 18,14 миллиарда крон, что на 1,8 миллиарда больше, чем годом ранее.
культура экономика
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
366
ОБЩЕСТВО
КАК УЧИТЕЛЬНИЦА ПОПЛАТИЛАСЬ ЗА ОДОБРЕНИЕ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
17:30
22 ОКТЯБРЯ 2025
1394
ОБЩЕСТВО
ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ОСТАНОВИТ ДЕСЯТЬ НОЧНЫХ ПОЕЗДОВ В ЧЕХИИ
16:50
22 ОКТЯБРЯ 2025
889
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ВСПЫХНУЛ КРУПНЫЙ ПОЖАР НА ПРОМЫШЛЕННОМ СКЛАДЕ
15:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
1012
ПОЛИТИКА
МАРКЕТА ПЕКАРОВА АДАМОВА УХОДИТ ИЗ ПОЛИТИКИ
14:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
1944
ОБЩЕСТВО
ЕВРОПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ ОБНОВЛЕННЫЕ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ В ЕС
13:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
1011
ПОЛИТИКА
СЛОВАКИЯ ГОТОВА ПОДДЕРЖАТЬ НОВЫЙ ПАКЕТ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ ЕС
09:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
814
ЭКОНОМИКА
В ЧЕХИИ С 2027 ГОДА МОГУТ ВЕРНУТЬ СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДАЖ (EET)
08:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
912
ОБЩЕСТВО
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЕС ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА ДО 81,9 % ВВП, В ЧЕХИИ ТАКЖЕ НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ
20:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
2558
ПОЛИТИКА
АБСУРДНАЯ ЖАЛОБА: СУД БЫЛ ВЫНУЖДЕН ПОДТВЕРДИТЬ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЧЕХИИ
17:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1429
ОБЩЕСТВО
ПОСЛЕДНИЕ ТЕПЛЫЕ ДНИ В ЧЕХИИ
16:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1958
ОБЩЕСТВО
ДЕРЕВОМ ГОДА В ЧЕХИИ СТАЛ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДУБ ОЛЬДРЖИХА
13:40
21 ОКТЯБРЯ 2025
1503
ОБЩЕСТВО
ФАНТАЗИЯ, КОСМОС И ИСКУССТВО НА ГРАДЧАНСКОЙ ПЛОЩАДИ В ПРАГЕ: ТЕАТР V.O.S.A. ПРЕДСТАВИТ ЗРЕЛИЩНОЕ ШОУ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
13:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1157
ОБЩЕСТВО
ОПРОС STEM: НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ЖИЛЬЯ И СОКРАЩЕНИЯ ДОЛГА
11:30
21 ОКТЯБРЯ 2025
7179
ЭКОНОМИКА
ГЛАВА ЧЕШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА АЛЕШ МИХЛ: СЕГОДНЯ ЕСТЬ ЗАДАЧИ ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ПЕРЕХОД НА ЕВРО
10:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1451
ОБЩЕСТВО
ЗА ТЕРРОРИЗМ И ПОПЫТКУ УБИЙСТВА СЛОВАЦКОГО ПРЕМЬЕРА ПЕНСИОНЕР ЮРАЙ ЦИНТУЛА ПОЛУЧИЛ 21 ГОДА ТЮРЬМЫ