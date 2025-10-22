Товары ко Дню поминовения в Чехии подешевели

В этом году традиционные товары ко Дню всех усопших в Чехии преимущественно стали дешевле по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует исследование рекламных проспектов семи крупнейших торговых сетей страны.





Наиболее заметное снижение цен коснулось свечей в стеклянных подсвечниках — их стоимость уменьшилась почти на пятую часть и составила в среднем 35,22 кроны. Искусственные цветочные композиции подешевели примерно на десять процентов до 101,25 кроны, а букеты из живых цветов — на восемь процентов до 68,33 кроны.





Единственным товаром, который незначительно подорожал, стали свечи в пластиковой упаковке — их цена выросла на 3% и достигла 17,88 кроны. Средняя скидка на поминальные товары составляет 10% против 15% годом ранее.



