Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
13n 1 °C
Виновник аварии с четырьмя погибшими находился под влиянием наркотиков

Виновник аварии с четырьмя погибшими находился под влиянием наркотиков

Info Portal 146 0
Украинский шофер был под метамфетамином и амфетамином.
Фото: HZS Moravskoslezského kraje
Виновник аварии с четырьмя погибшими находился под влиянием наркотиков

Виновник аварии, происшедшей в ноябре прошлого года в городе Тршинец и приведшей к гибели четырех человек, перед поездкой принимал наркотики. Об этом  сообщила в среду полиция Моравскосилезского края. Вскрытие водителя-украинца показало присутствие в его крови метамфетамина и амфетамина.

Следствие установило, что причиной аварии был выезд фургона Mercedes Sprinter на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком. Водитель и три его спутника (все – иностранцы в возрасте от 19 до 47 лет) погибли на месте, еще один 22-летний пассажир Mercedes получил серьезные травмы и был доставлен в больницу вертолетом, ранен оказался также водитель грузовика.

Эта авария стала самой серьезной в Моравскосилезском крае в прошлом году и одной из самых серьезных во всей Чехии.

Источник: Novinky.cz

Рассказать всем:
Темы


Мобильная версия