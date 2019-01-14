Новую тропу в кронах деревьев открыли в Бескидех

Владельцы ареала Пустевны в Бескидех рассчитывают, что новую тропу в кронах деревьях будет посещать хотя бы половина из 400 000 туристов, которые каждый год приезжают сюда на отдых.

Фото: Aleš Fuksa, Právo

Объект находится в 250 метрах от верхней остановки канатной дороги в направлении к горе Танечница. На самой вершине тропы находится 22-метровая смотровая башня, с которой открывается прекрасный вид на горы. Чтобы добраться до смотровой площадки, нужно пройти около шести километров по построенной деревянной "тропе". Уникальным является и "гималайский" канатный мост, длина которого достигает 150 метров. Протяженность непосредственно самой "тропы" в кронах деревьев составляет 390 метров, а высота - от 4 до 15 метров. Сейчас объект обслуживают 8 человек, в летний сезон будут приняты на работу еще 10 сотрудников. Инвестции в проект превысили 50 млн крон. Похожая тропа кронами деревьев находится в Липно.

Источник: Novinky.cz