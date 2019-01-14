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Чешский пенсионер проведет в тюрьме 4 года за терроризм

Чешский пенсионер проведет в тюрьме 4 года за терроризм

Марина Коханкова 142 0
Суд в Праге вынес приговор в отношении 71-летнего чешского пенсионера Яромира Балды, который был обвинен в терроризме.
Фото: Milan Malíček, Právo
Чешский пенсионер проведет в тюрьме 4 года за терроризм

Суд установил, что в июне и июле 2017 года пенсионер срубил и положил на железнодорожные рельсы деревья, а затем разбросал листовки, написанные на чешском языке с ошибками, чтобы создать впечатление, что это все - дело рук исламских террористов. В обоих случаях поезда совершили наезд на срубленные деревья, но к счастью не сошли с рельсов и никто не пострадал. На суде Яромир Балда признал свою вину, но сказал, что совершил все под воздействием таблеток от давления. Из-за лекарств у него было якобы учащенное сердцебиение и фобии. По его словам, он хотел сделать вызов «как Ян Палах».

Балда в прошлом году участвовал в предвыборной кампании Томио Окамуры (SPD), пожервовав 12 000 крон, а также выступая на митингах SPD. На суде была представлена аудиозапись телефонного разговора с членом SPD Бланкой Ваньковой, которой Яромир Балда говорит, что будет уничтожать мигрантов «как крыс». SPD официально осудило действия пенсионера.

Источник Novinky.cz

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