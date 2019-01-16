Госпошлина за развод может увеличиться до 7000 крон

Правительство Чехии разработало поправки, согласно которым госпошлина за подачу заявления в суд о разводе может составить 7000 крон. Сейчас подавший заявление о разводе платит 2000 крон.

Пары, которые разводятся и заранее подписали договор относительно раздела имущества и воспитания детей, платили бы по-прежнему 2000 крон. Если же инициатором развода выступает только одна сторона, то госпошлина составит 7000 крон. Половину суммы госпошлины суд обязан будет вернуть, если к заявлению присоединится вторая сторона.

«Смысл этого – мотивировать пары договариваться обо всех обстоятельствах, связанных с разводом, главное, что касается несовершеннолетних детей», - объясняют авторы закона. Договор относительно того, с кем остается ребенок после развода и в каком размере будут выплачиваться алименты, пары могли бы перед разводом оформить у нотариуса. Тогда суд рассматривал только условия этого договора, если он предусматривает все необходимое и не нарушает интересы ребенка.

Согласно статистике, в Чехии разводом заканчивается около половины браков. В первой половине 2018 года в республике развелись 11900 пар, в 5500 случаях заявления о разводе подавали обе стороны.

Источник novinky.cz