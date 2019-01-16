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Неизвестный памятник Палаху в центре Праги, возможно, будет достроен

Неизвестный памятник Палаху в центре Праги, возможно, будет достроен

Илья Кириллов 60 0
Гигантская колонна стоит перед новым зданием Национального музея в Праге без малого полвека. До прошлого года не было известно, что архитектор Карел Прагер задумал ее как дань памяти Яну Палаху.
Фото: radio.cz
Неизвестный памятник Палаху в центре Праги, возможно, будет достроен

16 января Чехия вспоминала студента факультета философии Карлова университета Яна Палаха, который ровно 50 лет назад совершил самосожжение на Вацлавской площади в знак протеста против летаргии, охватившей чехословацкое общество после Пражской весны.

 

Между тем буквально в каких-то метрах от того места, где он принес себя в жертву, давным-давно стоит памятник ему. Речь идет о 30-метровой стальной колонне перед бывшим зданием Федерального собрания, где заседали коммунистические депутаты (позже там располагалось радио "Свобода", а сейчас – Национальный музей). Весь комплекс – и здание, и памятник – спроектировал знаменитый чешский архитектор Карел Прагер, однако эта задумка вскрылась только в ходе изучения его архива в прошлом году. Опасаясь тоталитарного режима, он, разумеется, предпочитал об этом не распространяться. 
 

Предполагается, что Прагер хотел видеть на вершине стеллы скульптуру "Пламя" работы Милослава Хлупача. Возможно, этот замысел будет реализован сегодня.

 

Министр культуры Антонин Станек, выступая накануне рождественских праздников перед депутатами, заявил, что его ведомство готово потратить на реконструкцию стеллы 3 млн крон. Cама она, собственно, уже прошла базовый ремонт. Теперь в Национальном музее начали работать над новым инвестиционным планом и в феврале собираются передать его Минкульту, сообщила спикер музея Кристина Квапилова. При этом она добавила, что говорить что-либо конкретное о проекте "на данный момент преждевременно".
 

Между тем в сентябре один из музейных руководителей Михал Стеглик заявлял: «После окончания реконструкции музея мы бы хотели, чтобы на памятник установили изначально планировавшуюся скульптуру работы Милослава Хлупача. Я думаю, невероятная жертва Яна Палаха этого однозначно заслуживает, несмотря на невероятную историю всего этого памятника».

 

Источник:  seznamzpravy.cz

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Темы
Ян Палах 1968 год
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