Мужчина совершил самоподжог в центре Праги

В центре Праги рядом с памятником святому Вацлаву сегодня около 15:00 облил себя горючей жидкостью и поджег 54-летний мужчина. Прохожие потушили его. По сообщению спасательной службы, он получил ожоги 30% тела.

Фото: Ольга Бузанова / 420on.cz

«Спасатели поместили пациента с ожогами около 30% тела в искусственный сон и с защищенными дыхательными путями доставили в FNKV (Факультативная больница Краловске Винограды)», – заявила в Твиттере пресс-секретарь спасательной службы Яна Поштова.

У памятника святому Вацлаву, как передает корреспондент 420on.cz, видны следы порошка от огнетушителя, канистра и сгоревшая одежда. Место перекрыто полицейской лентой, работают десятки сотрудников полиции.

Сотрудники близлежащего кафе Starbucks, увидев, как случайные прохожие пытаются потушить горящего мужчину с помощью верхней одежды, выбежали на улицу с огнетушителем. Еще один свидетель видел самоубийцу перед тем, как он поджег себя: тот встал перед памятником святому Вацлаву с табличкой с какой-то надписью и что-то сказал.

Обстоятельства и причины происшествия полиция на данный момент выясняет.

В Чехии в эти дни вспоминают Яна Палаха. 50 лет назад, 16 января 1969 года, он поджег себя на Вацлавской площади в знак протеста против ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Палах скончался от полученных ожогов три дня спустя. На Вацлавской площади проходит историческая выставка в память об этом «Jan Palach 69».