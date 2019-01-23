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Актуальную информацию о движении общественного транспорта в Праге выложили в Google Maps

Актуальную информацию о движении общественного транспорта в Праге выложили в Google Maps

Илья Кириллов 58 0
Мэр чешской столицы Зденек Гржиб сообщил об этом у себя в Фейсбуке со ссылкой на mediar.cz.
Актуальную информацию о движении общественного транспорта в Праге выложили в Google Maps

Организация Ropid в сотрудничестве с Транспортным предприятием Праги (DPP) открыла онлайн-данные о движении общественного транспорта в столице Чехии разработчикам мобильных приложений.

 

Первым за это ухватился Google Maps. Пассажиры могут теперь рассчитать на картах Google оптимальные маршруты, в том числе пригородных поездов, получить информацию обо всех задержках, а также стоимости проезда. В отличие от популярного приложения iDos, Google Maps также предупреждает о проблемах на маршруте или сложностях с пересадкой. Поисковая система выдает сведения о чрезвычайных ситуациях и трудностях с самим планированием маршрута.

 

Данные постепенно появляются и в других приложениях, например от Seznam.


Источник: mediar.cz

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Темы
Прага транспорт Транспортное предприятие Праги
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