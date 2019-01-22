Чешский Leo Express продлит маршрут поезда Прага – Краков до Украины

Первый поезд от польско-украинской границы через Краков до Праги чешский перевозчик Leo Express планирует пустить в декабре 2019 года.

Частная транспортная компания Leo Express намерена воспользоваться растущим интересом к поездкам из Украины на Запад для увеличения числа рейсов и обеспечения комфортной перевозки пассажиров.

Управление железнодорожного транспорта Польши получило информацию о планируемом международном сообщении по маршруту Прага/Главный вокзал – Медыка (польско-украинская граница) – Прага/Главный вокзал. Польское село Медыка расположено в 85 километрах от Львова.

Перевозчик объявил о своих намерениях осуществлять рейсы с 11 декабря 2019 года по 10 декабря 2024 года, до четырех раз в день, во все дни недели. Основная цель – дополнение существующего транспортного предложения по маршруту Прага – Львов в комбинированной системе. На данный момент перевозчик осуществляет комбинированные поездки автобусом и поездом между Прагой и Львовом с пересадкой в чешском Богумине.

В настоящее время – до 22 марта – движение поездов Leo Express по маршруту Прага – Краков приостановлено. Причина – многочисленные ремонтные работы.

Источник: Rynek kolejowy