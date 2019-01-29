В прошлом году полиция задержала 300 нетрезвых детей

В августе-декабре прошлого года полиция задержала 309 несовершеннолетних, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. 17 из них были младше 15-ти лет.

Проверки полиция проводила в барах и ресторанах. Проверено в общей сложности 9032 человека и почти 2200 предприятий, сообщила представитель департамента по контролю за оборотом наркотиков Рената Поволна. В 2017 году проверки проходили с июля до сентября, и было задержано 152 ребенка в состоянии алкогольного опьянения. В 2018 году в проверках участвовали 2300 полицейских, а также 1000 предоставителей госорганов, пожарные, сотрудники таможенной службы, торговой инспекции и др. Помимо задержанных нетрезвых детей, двое несовершеннолетних были под воздействием наркотиков, еще шесть имели при себе наркотические вещества.

Источник denik.cz