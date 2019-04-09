В Бескидах поймали медведя, дали ему ошейник и отпустили

Медведя, который более месяца находился в горах Бескиды в Чехии, наконец-то поймали. Как заявили представители чешского агентства по охране природы, животному дали телеметрический ошейник и снова отпустили на природу.

Агентство по охране природы в сотрудничестве с Университетом Менделя в Брно хочет выяснить, как животное передвигается в ландшафте и каковы его привычки. Медведь, как правило, не представляет опасность для населения и регулярно возвращается в Бескиды, поэтому нет причин не оставлять его в природе, отметили в агентстве.

«В поле были установлены четыре специальных клетки, в которых были рыба, кукуруза и яблоки для медведя. Примерно через две недели медведь влез в клетку, мы вызвали ветеринара, чтобы усыпить его, и надели телеметрический ошейник и чип. Сегодня утром медведя выпустили в том же месте», - сказал Франтишек Яскула из Агентства по охране природы.

По словам защитников природы, медведь весит 106 килограммов и имеет рост 87 сантиметров. Телеметрический ошейник может функционировать около двух лет, данные о местоположении записываются каждые два часа.

«Сейчас мы будем наблюдать за медведями, данные для нас будут анализировать эксперты из университета Менделя в Брно. Мы просим жителей и туристов не пытаться найти медведей, не приближаться к ним и в то же время не оставлять мусор и остатки пищи в окрестностях населенных пунктов, которые могли бы его привлечь», - сказал Франтишек Яскула.

Источник: novinky.cz