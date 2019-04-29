Рабочий провалился в канализационный люк и его смыло водой

Пожарные обыскивают систему канализации в пражском районе Бржевнов, где в понедельник во время строительства отеля рабочий провалился в люк.

Фото: Policie ČR

Рабочий упал в один из канализацонных люков на улице Паточкова в понедельник утром. «Во время строительства гостиницы рабочий упал в канализацию и, вероятно, был смыт водой», - сказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

Пожарные направили на объект три отряда, водолазов и специальную команду, занимающуюся поиском людей.

«Вместе с работниками водоканала проводим систематическое обследование канализации. Этот человек должен был упасть в люк глубиной шесть метров», - сказал Мартин Кавка, пресс-секретарь пожарной команды. Работу осложняет сильное течение воды в канализации.

Источник: novinky.cz