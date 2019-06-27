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В публикацих на Facebook врачи и искусственный интеллект могут распознать психоз, алкоголизм и диабет

В публикацих на Facebook врачи и искусственный интеллект могут распознать психоз, алкоголизм и диабет

Марина Комарова 1 0
Язык, используемый в Facebook, может помочь выявить ряд проблем со здоровьем, таких как диабет, депрессия или психоз. Об этом свидетельствуют исследования американских врачей, опубликованные в журнале PLOS ONE.
В публикацих на Facebook врачи и искусственный интеллект могут распознать психоз, алкоголизм и диабет

«Сообщения в социальных сетях очень часто связаны с образом жизни и опытом, а также с тем, как люди себя чувствуют. Такие сообщения предоставляют нам огромное количество информации, которую иначе трудно получить», - объясняет Раина Мерхантова, ведущий автор исследования.

Проект основан на идее, что язык, используемый в социальных сетях, может быть использован для получения информации о том, что происходит с человеком. Если же врач получает добровольный доступ к таким данным, он может судить здоровье человека в целом. 

«Пока исследования еще в зачаточном состоянии, мы надеемся, что получим данные из сообщений пациентов в Facebook, которые помогут нам лучше информировать об их здоровье», - сказал Мерхантова.

Ученые проверили эту гипотезу на тысяче пациентов, у которых они получили согласие на анализ всей своей истории в Facebook. Затем они создали три модели, одна только анализировала сами сообщения, другая пыталась оценить здоровье людей только по их демографическим показателям, а третья объединила два подхода.

Самой простой анализ касался алкоголя - когда программа изучала частоту использования терминов «бутылка» и «алкоголь», метод был значительно более успешным, чем демографические данные. Аналогичная четкая связь была также обнаружена между вульгарным языком и более высокими показателями психоза и злоупотребления наркотиками.

Однако некоторые данные трудно объяснить, и связь между ними и заболеваниями, вероятно, будет сложно установить. Например, выяснилось, что люди, которые часто используют такие слова, как «Бог» или «молиться», страдают от диабета в 15 раз чаще, чем те, кто общается нерелигиозными словами. Почему? Пока этого ученые не знают.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
социальные сети врачи Болезни алкоголизм наркотики
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