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Чехи живут на два года меньше, чем жители Европы

Чехи живут на два года меньше, чем жители Европы

Марина Комарова 77 0
Ожидаемая продолжительность жизни и возраст, в котором у людей нет проблем со здоровьем, постепенно увеличваются по мере улучшения стандартов здравоохранения в Европе. По данным Европейского статистического управления, женщины, достигшие 65-летнего возраста, живут в среднем еще 9,4 года без серьезных заболеваний, мужчины - 9,6 года.
Чехи живут на два года меньше, чем жители Европы
Для чешских пенсионеров этот показатель составляет на один год меньше, чем в среднем по Европе, если же речь идет о мужчинах – то на два года, сообщает Евростат.
 
По данным демографов Евростата, ожидаемая продолжительность жизни резко возросла за последнее столетие. Это связано как с повышением уровня жизни, так и с улучшением образа жизни или профилактикой, а также с прогрессом медицины.
 
Согласно европейской статистике, наибольшее количество лет без серьезных заболеваний после 65 лет могут прожить норвежцы (15,9 лет), а в пределах ЕС – граждане Швеции (15,8).
 
 «К сожалению, ситуация в Чехии еще хуже. Женщины здоровы еще 8,5 лет после достижения 65-летнего возраста, а мужчины - только 7,6», - говорит Адела Денкова из «Евростата». Например, словаки, достигшие 65-летнего возраста, живут без проблем со здоровьем всего лишь еще 4,1 года, а мужчины этой страны - только 3,8 года.
 
Согласно последним данным, опубликованным Евростатом в конце июня, так называемый средний уровень смертности составляет 1002 человека на каждых 100 000 граждан ЕС в год. Даже в 2004 году, когда Чешская Республика вступила в Европейский Союз, уровень смертности был на уровне 1200 человек на 100 000 жителей.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
Чехия пенсионеры Европа
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