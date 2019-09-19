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На выходных в Чехии ожидается солнечная погода и заморозки по утрам

На выходных в Чехии ожидается солнечная погода и заморозки по утрам

Марина Комарова 1 0
Перед началом астрономической осени жители республики наслаждаются солнечной погодой, хотя по утрам температура воздуха не превышает 8-10 градусов Цельсия. Такая же погода ожидается на предстоящих выходных, сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.
На выходных в Чехии ожидается солнечная погода и заморозки по утрам

Четверг будет самым холодным днем этой недели. В основном будет ясно, местами облачно, дневные максимумы будут между 11 и 15 градусами Цельсия.

В пятницу будет в основном ясно, по утрам будут наблюдаться заморозки, а температура воздуха утром не превысит 5 градусов тепла. Днем потеплеет до 12-16 градусов. Примерно такую же погоду синоптики ожидают в субботу, когда воздух прогреется до 16-20 градусов Цельсия. В воскресенье должно быть еще теплее - от 18 до 22 градусов выше нуля.

На следующей неделе дневная температура воздуха будет достигать 18-20 градусов Цельсия, во вторник и среду могут пройти дожди.

Источник: novinky.cz

 

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