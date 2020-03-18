С 10 до 12 часов продуктовые магазины в Чехии будут открыты только для пожилых людей

По решению правительства с 10 до 12 часов продуктовые магазины в стране будут открыты только для людей старше 65 лет. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

По словам премьер-министра, в ближайшее время эта мера будет распространена на аптеки и магазины хозяйственных товаров. Предполагается, что вне установленных часов пенсионеры не должны ходить в магазины. Сотрудники продуктовых магазинов должны дополнительно дезинфицировать все поверхности, особенно дверные ручки, до 10 часов утра.

Кроме того, с 19 марта правительство обязало всех жителей Чехии носить защитные средства (маски, респираторы), предотвращающие распространение инфекции, когда они выходят на улицу. Ранее обязательное ношение масок было введено в Праге в общественном транспорте и при посещении общественных мест. По словам премьер-министра, люди должны будут использовать «любую защиту рта и носа» во всех местах, чтобы предотвратить распространение болезни».

Источник: novinky.cz