Мобильное приложение Mapy.cz поможет отследить распространение коронавируса

Мобильное приложение Mapy.cz поможет пользователям определить, находится ли рядом с ним человек, который инфицирован коронавирусом COVID-19.. Более 606 тысяч пользователей в Чехии уже используют приложение с данной функцией, предоставляя данные о своем местоположении.

Обновленную версию мобильного приложения Mapy.cz можно бесплатно установить на мобильноые устройства с платформой Google Android и Apple iOS. Мобильное приложение предупредит пользователя о возможном заражении.

«Сотни тысяч добровольцев уже дали свое согласие поделиться своим местоположением», — сказал директор Mapy.cz Мартин Йержабек. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно установить последнюю версию мобильного приложения Mapy.cz и поделиться данными о своем местонахождении.

Seznam.cz пообещал удалить все данные истории местоположений пользователей после окончания пандемии. «Более того, данные будут храниться исключительно в Seznam на протяжении всего срока действия приложения. Мы не будем делиться ими с кем-либо и после окончания эпидемии мы удалим их с наших серверов», — подчеркнул Йержабек.

Для отправки данных о местоположении необходимо включить фукнцию использования мобильных данных. Приложение использует только минимальный объем данных (около 200 КБ данных в день).

Источник: novinky.cz