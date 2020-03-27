Мобильное приложение Mapy.cz поможет отследить распространение коронавируса

Обновленную версию мобильного приложения Mapy.cz можно бесплатно установить на мобильноые устройства с платформой Google Android и Apple iOS. Мобильное приложение предупредит пользователя о возможном заражении.
«Сотни тысяч добровольцев уже дали свое согласие поделиться своим местоположением», — сказал директор Mapy.cz Мартин Йержабек. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно установить последнюю версию мобильного приложения Mapy.cz и поделиться данными о своем местонахождении.
Seznam.cz пообещал удалить все данные истории местоположений пользователей после окончания пандемии. «Более того, данные будут храниться исключительно в Seznam на протяжении всего срока действия приложения. Мы не будем делиться ими с кем-либо и после окончания эпидемии мы удалим их с наших серверов», — подчеркнул Йержабек.
Для отправки данных о местоположении необходимо включить фукнцию использования мобильных данных. Приложение использует только минимальный объем данных (около 200 КБ данных в день).
Источник: novinky.cz