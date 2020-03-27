Систему «умного» карантина протестируют на Мораве

Система «умного» карантина — это инициатива чешских технологических компаний и волонтеров в рамках проекта COVID19CZ. Комплекс мер позволит выявить и изолировать больных коронавирусом и потенциально инфицированных и следить за их состоянием. Цель состоит в обработке информации о зараженных людях и отслеживании их перемещений. До сих пор это делали эпидемиологи, однако они уже не справляются. Помогать им будут военные.
В среду глава кризисного штаба заявил, что если Чешской Республике удастся подавить эпидемию коронавируса, некоторые меры и ограничения могут быть частично отменены после Пасхи, 12 апреля.
По данным на утро 27 марта в Чехии было подтверждено 2 062 случая коронавирусной инфекции и было проведено 31,1 тысяч тестов. Десять человек победили болезнь, девять человек скончались.
Источник: novinky.cz