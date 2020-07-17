МИД обещает помочь партнерам, которые оказались разделены из-за коронавируса

Пандемия осложнила ситуацию не только туристам — друг от друга оказались отрезаны многие партнеры во всем мире. Некоторые не состоящие в браке пары не виделись месяцами. Но ситуация в ближайшее время может измениться, для въезда в Чехию от партнера будет достаточно заявления.

На этой неделе правительство страны разрешило въезд в Чехию иностранцам шести стран, которые не входят в Евросоюз. Супруги и близкие родственники могут посещать своих родных.

Алжбета Винклерова жила в Лондоне двенадцать лет. Осенью прошлого года она вернулась навсегда в Прагу. В июне ее друг Рэй должен был переехать к ней, однако коронавирус изменил их планы. «В начале пандемии мы были в Лондоне и нам пришлось разъехаться по домам — партнер улетел в Америку, а я в Чешскую Республику», — рассказывает Винклерова.

«Мы обычно звоним друг другу около одиннадцати часов вечера. Смотрим фильм вместе или ужинаем. Если у вас нет личного контакта, вам придется много импровизировать», — добавила она.

Поскольку условия для контактов между семьями, живущими в разных странах, постепенно начали ухудшаться, они задавались вопросом, когда они смогут увидеть друг друга. Винклерова писала письма министрам иностранных дел и здравоохранения, сообщения в Facebook и Twitter представителям политических партий, но все они остались без ответа.

Винклерова и другие люди, попавшие в аналогичную ситуацию, создали сайт, где они описывают свои истории. По их словам, есть сотни пар, которые не видели друг друга в течение нескольких месяцев. При этом они готовы соблюдать все правила (карантин, медицинское обследование, тесты и пр).

«Я думаю, что на этой неделе мы могли бы решить эту ситуацию, в настоящее время мы все еще работаем над деталями вместе с Министерством внутренних дел», — сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

Альжбета Винклерова и ее партнер надеются, что скоро они будут вместе в Чешской Республике. Пока что у этих пар есть возможность встретиться в другой стране — например, в Турции, однако там ситуация с коронавирусом гораздо хуже, чем в Чехии.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz