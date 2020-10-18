На Староместской площади против правительственных мер протестовали спортивные болельщики, полиция задержала 16 человек

Примерно в 15 часов организаторы заявили, что демонстрация официально прекращена, однако спустя полчаса акция переросла в ожесточенные бои с полицией. Некоторые из протестующих попытались прорвать полицейский кордон на Староместской площади и начали бросать петарды в полицейских. Сотрудники правопорядка вытеснили митингующих на площадь и стали арестовывать наиболее активных участников акции.
Муниципалитет принял решение о роспуске из-за превышения числа участников акции, сказал пресс-секретарь муниципалитета Вит Хофамн. Он подчеркнул, что администрация вправе запретить проведение массового мероприятия, если при этом нарушается закон.
По словам пресс-секретаря полиции Евы Кропачовой, демонстранты нарушили действующее постановление правительства, согласно которому в акции протеста могут принять участие не более 500 человек, которые должны быть разделены на группы по 20 человек с дистанцией не менее двух метров между группами. Кроме того, все участники должны носить средства защиты дыхательных путей, это правило участники акции протеста также не соблюдали.
В связи нарушением правил во время протеста болельщиков на Староместской площади в Праге полиция задержала 16 человек.
Источник: novinky.cz